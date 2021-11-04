نظام فارس رابط التسجيل الجديد في الخدمة الذاتية 1443 وزارة التعليم السعودية

نظام فارس رابط التسجيل الجديد، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بتفعيل الرابط الجديد من برنامج فارس، وتعتبر الخدمة الذاتية احد المواقع الإلكترونية التي تخص جميع العاملين والموظفين في وزارة التعليم، ومن بين هؤلاء الموظفين المعلمين والإداريين ومديري المدارس الحكومية والخاصة، ويقدم نظام فارس الخدمة المدنية كل الخدمات المختلفة لكافة الموظفين بالوزارة، وكان نظام فارس دخول تم تعطليه لمدة اربع أيام وهذا لعمل تحديثات جديده للموقع، وجاء نظام فارس للعمل من جديد والتسجيل للاستفادة من جميع الخدمات المتنوعة.



نظام فارس رابط التسجيل الجديد

يعتبر نظام فارس تسجيل دخول احد اهم المنصات الإلكترونية التابعة إلى وزارة التربية والتعليم بالمملكة، ويعتبر احد اهم المواقع الإلكترونية للتعليم عن بعد مثل منصة مدرستي، وتعتبر طريقة التسجيل في نظام فارس اهم ما يتم البحث عنه هذه الأيام لتسهيل الخدمات على المعلمين و الادرايين، ويمكن من خلال فارس الاستفادة من جميع الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، ويعمل برنامج نظام فارس الخدمة الذاتية على توفير الوقت والجهد على الموظفين وخصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بسبب الفيرس المنتشر، وسوف نتعرف فى السطور القادمة على كيفية التسجيل في رابط نظام فارس الجديد.



طريقة و رابط التسجيل في نظام فارس

أولا عليك الدخول على رابط نظام فارس الجديد.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

قم بتسجيل الايبان الخاص بالراتب.

قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بكتابة رقم الجوال.

كتابة رمز التحقيق، ومنها قم بالنقر على التسجيل.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس

خدمات يقدمها نظام فارس. الاستعلام عن كشف الراتب. وبيانات الموظف. وتقديم طلبات الإجازات. تعديل مدة الإجازة. قطع الإجازة. بيان خارج الدوام. بيان الانتدابات. الطلبات المعلقة.

هذه الأيام يكثر البحث عن رابط تسجيل الدخول على برنامج فارس الخدمة الذاتية، حيث من خلاله يمكن التحويل من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي، ويمكن من خلال نظام فارس الجديد الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين، كل هذه الخدمات يمكن الاستفادة منها من خلال تسجيل الدخول على نظام فارس.

خدمات يقدمها نظام فارس للمعلمين والإداريين

هناك عدد من الخدمات الهامة التي يقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية تخص المعلمين والإداريين في المملكة وهى الخدمات كالتالي.