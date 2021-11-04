نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تسجيل مواعيد شركة المياه الوطنية nwc.com.sa بالحجز الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد شركة المياه الوطنية، يستفيد منه المواطنين والمقيمين في طلب موعد لزيارة مراكز الشركة بالحجز الالكتروني، وبالتزامن مع إطلاق تطبيق ذكي يعمل على الهواتف يسمح بتسجيل موعد لكافة المشتركين، الآن يتم البحث عن كيفية استخراج الموعد عبر الفرع الالكتروني للشركة، تابعوا الخطوات التالية لتنفيذ طلب موعدكم الخاص بكم، بشرح موجز.

تسجيل شركة المياه الوطنية

يستّقر موقع شركة المياه الوطنية على خدمة العملاء إلكترونياً لتوفير العديّد من الخدماّت المميزة ويُشترط فتح حساب جديد للتمتع بمجموعة من الخصائص بالفرع الالكتروني للشركة، والخطوات التالية توضح عملية التسجيل للحصول على موعد في شركة المياه الوطنية

الضغط على إنشاء حساب من الصفحة الرئيسية.

سيقوم العميل لإنشاء حساب جديد بإدخال البيانات الأساسية وهي رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد بالهجري رقم الجوال

استمرار تعبئة الحقول المطلوبة وهي

تدشين اسم المستخدم (اختياري)

انشاء كلمة مرور سرية

الموافقة على الشروط والاحكام بالتأشير في المربع الصغير

النقر على إرسال

مواعيد شركة المياه الوطنية

حجز موعد شركة المياه الوطنية

للبحث عن خدمة طلب حجز عبر الفرع الالكتروني، يرجى إتباع الخطوات التالية للحصول على موعد في فروع شركة المياه الوطنية.

بعد دخول لينك خدمة حجز موعد

على مقدم الحجر تحديد نوع العقار

إدخال المنطقة/المدنية

اختار فرع مراكز خدمة العملاء من الفروع

افحص قائمة التقويم لاختيار موعد مناسب لك

أختر الخدمات المتاحة المراد الحصول عليها من المركز

اضغط عرض المواعيد

بعد ذلك تظهر المواعيد المتاحة ضمن قائمة فقط اختر الموعد المناسب الذي تحدده ثم أنقر على حجز الموعد

بعد ظهور رسالة تأكيد الحجر سيتم إرسال رسالة للعميل برسالة الموعد ويشترط جلبها عند الحضور

المياه الوطنية شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي المسؤولية عن إمدادات المياه وشبكات الصرف الصحي تأسست في 2008، توفر أفضل تجربة لعملائها عبر الفرع الالكتروني للاستفادة من طلب الخدمات مثل توصيل المياه والتي هي الضامن لرضا العملاء، وكذلك تخصيص رقم تواصل عبر الرقم الموحد 920001744.

وضمن حرص على سلامة عملائها يتم تفعيل شروط التقيد بالإجراءات والاحترازات والارشادات الوقائية عند زيارة مراكز خدمة العملاء مثل ارتداء الكمامات ولزوم عدم المصافحة.

قد أوجزنا ذكر تفاصيل حجز موعد شركة المياه الوطنية وفق مراجع قنوات التواصل الاجتماعي للشركة الوطنية.