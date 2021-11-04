نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة التقديم على التقاعد المبكر وموعد إعتماد الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وطريقة التقديم على التقاعد المبكر من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في معرفة موعد التقديم على التقاعد المبكر وكذلك أفضل وقت للتقاعد المعلم بالإضافة إلى البحث عن المستندات المطلوبة للتقاعد ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط وطريقة التقديم على التقاعد المبكر.

شروط وطريقة التقديم على التقاعد المبكر

تم الإعلان من قبل وزارة التعلم بالمملكة عن شروط وطريقة التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين وتتلخص تلك الشروط في:

شروط التقاعد المبكر للمعلمين 1443

ضرورة قضاء المعلم في الخدمة 25 سنة أو أكثر.

تقديم الطلب الخاص بالتقاعد عن طريق نظام فارس الخدمة الذاتية.

قيام المعلم بإرفاق جميع الأوراق المطلوبة من قبل النظام.

تقديم طلب التقاعد خلال الفترة المعلن عنها.

يقبل الطلب من كل من المعلمون رجالًا أو سيدات، كما يتم القبول للمديرين والمشرفين التربويين.

موعد تقديم طلب التقاعد المبكر أو الإعارة

قامت وزارة التعليم بالمملكة بتحديد موعد رسمي ينبغي للراغبين في الاستفادة من الإعارات أو التقاعد المبكر التقديم خلال تلك الفترة والتي تبدأ من 31 من شهر أكتوبر وينتهي قبول الطلبات بانتهاء يوم 14 يناير 2022، على أن تكون مدة التقديم شهران ونصف الشهر، ويتم قبول الطلبات في حالة استيفاء المتقدم لكافة الشروط والأوراق المطلوبة.

متى يتم اعتماد طلب التقاعد المبكر بعد تقديمه

يتساءل العديد من المعلمين القائمين بطلبات للتقاعد المبكر كم يستغرق اعتماد الطلب الخاص بهم، ولذا فقد تم الإعلان بأن الطلبات المقدمة للمتقاعد المبكر يتم اعتمادها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال المتقدم لكافة الأوراق والشروط وتقديم الطلب عبر نظام فارس.

أيضًا تم الإعلان أنه على الراغبين في العدول عن طلب التقاعد يمكنهم ذلك إذا كانت حالة الطلب المقدم قيد المراجعة.

رابط التقديم على الإعارة أو التقاعد المبكر

يمكن للراغبين في تقديم طلبات التقاعد أو الإعارة من للمعلمين والمشرفين التربويين الدخول عبر بوابة فارس التابعة لوزارة التعليم بالمملكة ومن ثم تقديم الطلب خلال الفترة السابق الإعلان عنها من قبل الوزارة.