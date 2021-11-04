شروط تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل هامش ربح تنافسي ثابت تسهيلات السداد

تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل شركة الأمثل للتمويل السعودية، تقدم منتج بصيغة التورق المرن في إيجاد الحلول المالية بسرعة من خلال الخدمات والتسهيلات التي توفرها الشركة للعملاء حيث تحدد قيمة القرض ليست كبيرة مائة ألف ريال كحد أقصى حتى لا يتراكم على العميل الأقساط والتعثر، ومن جهة أخرى حتى يكون قيمة القسط الشهري مناسبة مع الراتب لمنع أي ضغوطات إضافية أو أعباء مالية، نظراً لأن هدف الشركة التيسيرات في الإجراءات وتمكين العملاء من الحصول على القرض بصورة سهلة وسريعة، ويمكن طلب تمويل آخر حتى يحقق كل ما يريد بمبالغ التي تصل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب، علماً بان شركة الأمثل توفر إمكانية الحصول على تمويل بدون كفيل 50 ألف ريال سعودي ولا يشترط أيضاً تحويل الراتب لهذا المبلغ.

شروط تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل

حددت شركة الأمثل للتمويل بعض المعايير من أجل طلب القرض:-

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

أن يكون موظف في إحدى الشركات سواء قطاع حكومي أو الخاص المعتمدة لدى الشركة.

فترة السداد لا تتعدى 24 شهر.

يشترط أن يكون العميل رجل أو سيدة سعودي الجنسية.

مزايا التمويل الشخصي من شركة الأمثل

تقدم شركة الأمثل للتمويل تسهيلات عديدة منها قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما متاح الحصول على تمويل بدون تحويل راتب 100 ألف ريال سعودي بتقديم ضامن أو كفيل، هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة السداد، إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق ضوابط البنك المركزي وذلك بخصم أرباح ثلاثة أشهر، علماً بأن الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط.

طريقة التقديم على تمويل 100 ألف ريال من شركة الأمثل

زيارة إحدى الفروع مع تقديم المستندات أو تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب عبر الموقع الإلكتروني شركة الأمثل للتمويل www.al-amthal.com.sa

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل شركة الأمثل للتمويل