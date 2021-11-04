نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل هامش ربح تنافسي ثابت تسهيلات السداد في المقال التالي
تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل شركة الأمثل للتمويل السعودية، تقدم منتج بصيغة التورق المرن في إيجاد الحلول المالية بسرعة من خلال الخدمات والتسهيلات التي توفرها الشركة للعملاء حيث تحدد قيمة القرض ليست كبيرة مائة ألف ريال كحد أقصى حتى لا يتراكم على العميل الأقساط والتعثر، ومن جهة أخرى حتى يكون قيمة القسط الشهري مناسبة مع الراتب لمنع أي ضغوطات إضافية أو أعباء مالية، نظراً لأن هدف الشركة التيسيرات في الإجراءات وتمكين العملاء من الحصول على القرض بصورة سهلة وسريعة، ويمكن طلب تمويل آخر حتى يحقق كل ما يريد بمبالغ التي تصل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب، علماً بان شركة الأمثل توفر إمكانية الحصول على تمويل بدون كفيل 50 ألف ريال سعودي ولا يشترط أيضاً تحويل الراتب لهذا المبلغ.
شروط تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل
حددت شركة الأمثل للتمويل بعض المعايير من أجل طلب القرض:-
- لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.
- أن يكون موظف في إحدى الشركات سواء قطاع حكومي أو الخاص المعتمدة لدى الشركة.
- فترة السداد لا تتعدى 24 شهر.
- يشترط أن يكون العميل رجل أو سيدة سعودي الجنسية.
مزايا التمويل الشخصي من شركة الأمثل
تقدم شركة الأمثل للتمويل تسهيلات عديدة منها قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 50 ألف ريال متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما متاح الحصول على تمويل بدون تحويل راتب 100 ألف ريال سعودي بتقديم ضامن أو كفيل، هامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة السداد، إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق ضوابط البنك المركزي وذلك بخصم أرباح ثلاثة أشهر، علماً بأن الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط.
طريقة التقديم على تمويل 100 ألف ريال من شركة الأمثل
زيارة إحدى الفروع مع تقديم المستندات أو تعبئة نموذج طلب قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب عبر الموقع الإلكتروني شركة الأمثل للتمويل www.al-amthal.com.sa
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب قرض شخصي بدون كفيل شركة الأمثل للتمويل
- خطاب تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي واجمالي الراتب وتاريخ التوظيف.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية (سارية الصلاحية).
- العنوان الوطني + إثبات السكن إيجار أو ملك.
- كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر “حديث”.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تمويل 100 ألف ريال بدون تحويل راتب أو كفيل هامش ربح تنافسي ثابت تسهيلات السداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.