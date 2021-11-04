شروط قرض إمكان من الراجحي وتطبيق إمكان وأهم شروط القرض الإضافي من إمكان. يعتبر بنك الراجحي من أقدم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية وكذلك فهو أكبرها. حيث امتدت فروع بنك الراجحي لتصبح منتشرة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية. كما امتدت فروعه وتوسعاته لتمتد إلى خارج حدود المملكة في مختلف الدول. كما يمتلك الراجحي الكثير من العملاء داخل المملكة سواء كانوا مواطنين سعوديين أو مقيمين داخلها. وأكثر ما يجعل العملاء تزداد في بنك الراجحي هو تقديم المصرف للعديد من الخدمات المصرفية المختلفة. كما إنه يعمل دائما من أجل تقديم العروض والتجديد في هذه الخدمات. كما يعتبر من أكثر هذه الخدمات هو قرض إمكان الذي يقدمه البنك للعملاء. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم الشروط المطلوبة له والمستندات وكذلك شروط القرض الإضافي من إمكان. كما يمكنك التعرف أيضاً على التمويل الشخصي الإضافي من الراجحي والشروط المطلوبة وطريقة أخذ القرض المؤجل من الراجحي.

شروط قرض إمكان من الراجحي

حيث يعتبر قرض إمكان الذي يقدمه بنك الراجحي للعملاء داخل المملكة العربية السعودية من أهم الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك. ونظراً لأهميته فتزداد عمليات البحث عن الشروط المطلوبة للحصول على القرض. ويمكننا عرض الشروط التي حددها البنك للحصول على القرض كما يلي:

يشترط أن يكون العميل سعودياً ويقيم على الأراضي السعودية كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام وكذلك لا يتخطى ال60 عام أو سن التقاعد وفي حالة التقاعد يجب ألا يتخطى ال70 عام كما يجب ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي وفي حالة التقاعد يجب ألا يقل الدخل عن 900 ريال سعودي كما يشترط أن يكون عميل فعال في المصرف يجب وجود سجل ائتماني.

تسجيل الدخول في تطبيق إمكان

كما يمكننا عرض طريقة تسجيل الدخول على تطبيق إمكان الراجحي كما يلي:

أولاً يجب القيام بتحميل تطبيق إمكان

ثم عمل حساب على التطبيق خاص بالعميل

ثم الدخول على التمويل الشخصي

ومنها تقديم طلب التمويل

ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة ومراجعتها وتقديم الطلب ثم الانتظار لرد البنك.

شروط أخذ قرض إضافي من إمكان الراجحي

حيث يتمكن العميل الذي يتبع شركة إمكان الراجحي من طلب تمويل إضافي أخر من البنك. ولكن حتى يتم الموافقة على طلبه يجب توافر مجموعة من الشروط التي يمكننا عرضها كما يلي: