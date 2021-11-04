نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تمويل تأجيري وما هي مزايا تمويل بنك الأهلي في المقال التالي
يقدم البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية أفضل تمويل تأجيري لمساعدة جميع العملاء في الحصول على السيارة المناسبة. احصل على الخدمة من خلال الرقم المميز للبنك “920000891” المخصص من قبل البنك الأهلي ، أو الذهاب إلى أحد فروع البنك الأقرب لمنطقتك السكنية داخل المحافظة.
تمويل إيجار من البنك الأهلي
تعتمد خدمة تأجير السيارات على اختيار العميل للسيارة التي يريد استئجارها من البنك ، ومن ثم يقوم البنك بشراء السيارة بدوره ، ويتفق مع العميل على سداد القسط المحدد والمهلة المحددة والتي يتم تسجيلها في العقد بين العميل والبنك ، وأخيرًا ، بعد انتهاء العقد ، يختار العميل إما دفع آخر أجرة أو ردها إلى البنك.
مزايا التأجير التمويلي من البنك الأهلي
- الامتثال لمعايير الشريعة الإسلامية
- يتم تحديد دفعة الأقساط بناءً على الدخل الشهري للعميل جميع الإجراءات لراحة العملاء
- النسبة السنوية تبدأ من 13.82٪
- يوظف البنك الأهلي العديد من خبراء المبيعات في العديد من معارض السيارات
- لا حاجة لكفيل في حال قررت الخصول غلى التمويل الشخصي التأجيري
- يمكن للعملاء اختيار امتلاك سيارة بحرية أو استئجار سيارة فقط بموجب عقد الطرفين
- فترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات.
خطوات الحصول على تمويل إيجار من البنك الأهلي
بعد أن توجه العميل إلى أحد معارض السيارات واختار السيارة المناسبة له ، توصل هو وخبير مبيعات من بنك الأهلي إلى اتفاق بشأن مواصفات السيارة ودفع القسط المحدد ومدة السداد. ثم قم بتقديم نموذج طلب تمويل الإيجار ، وبعد الموافقة توجّه إلى أقرب فرع بنك لإتمام المعاملة.
معايير تمويل التأجير 2021 في السعودية
- ينطبق التمويل على جميع العملاء في القطاعين العام والخاص ، بشرط ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا
- يرسل العملاء الخاصون أو الحكوميون طلبات تتضمن أسعار السيارات
- صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول بشرط أن يطلع البنك على الأصل
- نسخة من رخصة قيادة سارية ، بشرط أن يرى البنك الأصل
- خطاب التعريف من صاحب العمل
- كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر
- أصل خطاب التأمين الاجتماعي للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص
- إذا كان العميل صاحب شركة أو مؤسسة ، يجب ألا يقل عمره عن 25 عامًا ، والحد الأقصى لسن المتقاعدين 70 عامًا في حالة إنهاء العميل والبنك للعقد
- في حالة تلف السيارة خلال فترة العقد ، يتحمل العميل تكلفة صيانة السيارة.
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