نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تتحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا؟ في المقال التالي
تمكنت وزارة الصحة السعودية عبر تطبيق TawakkalnaA، من إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، إذ يمكن معرفة تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا ومتى يحدث ذلك والسبب الذي يؤدي إليه، حتى ينتبه مستخدمو التطبيق ويتجنبون الوقوع في هذا المأذق، إذ من الممكن ظهور كلمة محصن بعد الحصول على الجرعة الأولى وبعد فترة تختفي هذه الكلمة.
تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا
وكشف المسؤولون عن هذا التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية، لمساعدة المواطنين والمقيمن في المملكة العربية السعودية على تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، عن كيفية تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:
- في حالة حصول المواطن أو المقيم على أول جرعة من لقاح كورونا يحصل على كلمة محصن في تطبيق توكلنا.
- لكن في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة وهي 3 أشهر من الجرعة الأولى، يجري تحديث الحالة إلى غير محصن.
- وفي حالة تلقي الجرعة الثانية خلال المدة المحددة تتحدث الحالة إلى محصن.
الحالة الصحية في توكلنا حسب اللون
ومن الممكن الاطلاع على الحالة الصحية لمستخدم تطبيق توكلنا الإلكتروني حسب الألوان المختلفة ودلالاتها، وذلك على النحو التالي:
- اللون الأخضر: يدل على أنّ الشخص لم تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد أو مخالطته لمصاب.
- اللون الأخضر الداكن: ويدل على أنّ المستخدم مُحصن بالإصابة المسبقة أو الحصول على جرعتي اللقاح.
- اللون البرتقالي: هو أن المستخدم كان مخالطًا لأحد المصابين بفيروس كورونا أو يعيش معه في السكن نفسه، ولا يسمح له بالخروج من المنزل.
- اللون الأصفر: أن المستخدم مخالط لأحد المصابين ولا يسمح له بالذهاب خارج المنزل، إلا للعمل.
- اللون الرمادي: ويدل على عدم اتصال المستخدم بالإنترنت للكشف عن الحالة الصحية أو لم يجري تحديد موقع السكن الخاص به أو استخدام تطبيق VPN.
- اللون البنفسجي: ويعني أنّ المستخدم جاء من دولة ينتشر فيها فيروس كورونا المتحور، وفي تلك الحالة لا يسمح الخروج إلى بعد تحول الحالة الصحية إلى اللون الأخضر.
- اللون الأزرق: يعني أنّ المستخدم جاء من السفر ويجب البقاء في المنزل مدة الحجر المطلوبة.
- اللون البني: وهو يعني أنّ المستخدم مصابًا بفيروس كورونا بموجب تشخيص رسمي، ويمنع من الخروج من المنزل أو الذهاب إلى الأماكن العامة أو الخاصة المفتوحة أو المغلقة حتى نهاية فترة العزل، والتأكد من سلبية الإصابة بالفيروس.
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