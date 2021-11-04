متى تتحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا؟

تمكنت وزارة الصحة السعودية عبر تطبيق TawakkalnaA، من إتاحة العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، إذ يمكن معرفة تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا ومتى يحدث ذلك والسبب الذي يؤدي إليه، حتى ينتبه مستخدمو التطبيق ويتجنبون الوقوع في هذا المأذق، إذ من الممكن ظهور كلمة محصن بعد الحصول على الجرعة الأولى وبعد فترة تختفي هذه الكلمة.

تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا

وكشف المسؤولون عن هذا التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة السعودية، لمساعدة المواطنين والمقيمن في المملكة العربية السعودية على تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، عن كيفية تحول الحالة الصحية إلى غير محصن في تطبيق توكلنا الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

في حالة حصول المواطن أو المقيم على أول جرعة من لقاح كورونا يحصل على كلمة محصن في تطبيق توكلنا.

لكن في حال عدم تلقي الجرعة الثانية خلال الفترة المحددة وهي 3 أشهر من الجرعة الأولى، يجري تحديث الحالة إلى غير محصن.

وفي حالة تلقي الجرعة الثانية خلال المدة المحددة تتحدث الحالة إلى محصن.

الحالة الصحية في توكلنا حسب اللون

ومن الممكن الاطلاع على الحالة الصحية لمستخدم تطبيق توكلنا الإلكتروني حسب الألوان المختلفة ودلالاتها، وذلك على النحو التالي: