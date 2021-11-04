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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن نتائج القبول المبدئي 1443 للوظائف المعلن عنها سابقًا للرجال والنساء بالرتب المختلفة بالقوات المسلحة في السعودية بدايةً من رتبة رقيب حتى رتبة جندي، حيث تعمل وزارة الدفاع السعودية على فتح باب التجنيد الموحد مرة كل عام بالقوات المسلحة بكافة الفروع بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التقديم على الوظائف عبر البوابة الموحدة للتجنيد التابعة لوزارة الدفاع، فيما يلي نستعرض خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي وزارة الدفاع والأوراق المطلوبة للتجنيد الموحد 1443.

خطوات الاستعلام عن القبول المبدئي وزارة الدفاع

حتى يستطيع المتقدمين إلى وزارة الدفاع من الاستعلام عن قبولهم مبدئيًا في الوظائف المعلن عنها بالقطاعات العسكرية بالمملكة، يتم هذا إلكترونيًا عبر اتباع التالي:

الدخول إلى رابط موقع بوابة التجنيد الموحد.

ثم النقر على تسجيل الدخول.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بدقة.

ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم انقر على الاستعلام عن طلب.

أكتب رقم الطلب لتظهر لك حالة الطلب وإذا كنت قد تم قبولك مبدئيًا أم لا.

ما هي الأوراق المطلوبة للتجنيد الموحد ؟

بعد القبول مبدئيًا على وظائف الدفاع السعودي للمواطنين بالقوات المسلحة، يجب على كل من تم قبوله إحضار المستندات والوثائق المطلوبة للمرحلة القادمة، وهي مرحلة المقابلة الشخصية، والأوراق المطلوبة هي:

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية، على أن تكون البطاقة سارية المفعول.

أصل وصورة المؤهل العلمي.

8 صور شخصية حديثة للمتقدم.

تقديم نسخة من سجل الأسرة.

تقديم نموذج التقديم الموجود على منة التجنيد الموحد المطبوع.

آلية قبول المتقدمين لوظائف وزارة الدفاع

من المقرر أن تقوم وزارة الدفاع بإعلام كافة المتقدمين والمقبولين في الوظائف مبدئيًا عبر رسالة نصية يتم إرسالها على جوال المتقدم تفيد بترشيحه أوليًا، وأنه عليه بالدخول إلى الحساب لاستكمال بياناته وحجز الموعد في أقرب مركز تجنيد.

بعدها على المتقدم طباعة النموذج ومراجعة الدوائر الحكومية، مع الحرص على تثبيت تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى تقديم كافة المستندات المطلوبة، واستكمال الإجراءات استعدادًا للمقابلة الشخصية، وهي تلك المرحلة التي من خلالها يتم الاختيار بين المتقدمين والتصفية لاختيار الأكفأ بين الجميع.