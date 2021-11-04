شروط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1443 وفق ضوابط إصدار الرخص الجديدة

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عمر شويل - جدة ننشر شروط الرخصة المهنية للمعلمين 1443 الجديدة المعلن عنها ضمن ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية اليوم، حيث تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس الموافق لتاريخ 4 نوفمبر 2021م عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة، بالإضافة إلى إتاحة استمرار التسجيل في الرخصة المهنية الاختبار العام، ويجب العلم أن هذه الضوابط يتم تطبيقها على المعلمين والمعلمات والراغبين في ممارسة مهنة التعليم في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط موقع نظام الرخص المهنية الرسمي، بالإضافة إلى شروط إصدار الرخصة 1443.

شروط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر لعام 2021م، وأكدت على استمرار التسجيل في الرخص المهنية في الاختبار العام، وقد أوضحت شروط إصدار الرخص والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

ضرورة الحصول على المؤهل المناسب وفق الاشتراطات التي تضعها الجهات ذات العلاقة.

استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية، وذلك وفق ما تم تحديده باللائحة.

توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية “الاختبار التربوي العام والتخصصي”، وتحقيق الدرجة المطلوبة في الاختبارين لكل مستوى.

عند تقديم طلب إصدار رخصة مهنية، فيجب ألا يكون قد مر ما يزيد عن 12 شهراً على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث سواء الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي.

رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

ومن يرغب في التعرف على الدرجة الأدنى المطلوبة في كلا الاختبارين وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي، يمكنه ذلك من خلال الصورة التالية:

ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية 1443

تعتبر الرخصة المهنية هي وثيقة صادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية وفق معايير وإجراءات محددة، ويكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات ومدة زمنية محددة، ويعد اجتياز الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة، وقد أعلنت الهيئة عن أنه من أصدر رخصته المهنية قبل تاريخ 4 نوفمبر 2021م سنة إضافية في صلاحية الرخصة المهنية لهم.

أما عن مستويات الرخصة المهنية فتكون وفق المستويات التالية (رخصة معلم – رخصة معلم ممارس – رخصة معلم متقدم – رخصة معلم خبير)، وتكون مدة سريان الرخصة خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، وليس نمن تاريخ إعلان نتائج الاختبار، ويمكنكم التعرف على شروط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية من خلال النقاط الموضحة بالمقال.