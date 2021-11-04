خدمات بنك سعودي الفرنسي بلس لفتح حساب جاري أون لاين ومعرفة اهم الشروط

طريقة فتح حساب في بنك سعودي الفرنسي بلس سنتعرف علي شروط وطريقة فتح حساب جاري أون لاين، وعلي خطوات طريقة تسجيل الدخول أليه عن طريق البريد الإلكتروني ومعرفة أهم الخدمات التي يقدم البنك السعودي الفرنسي، هناك العديد من الخدمات المصرفية التي يوفرها فرنسي بلس لعملائه وذلك عن طريق الإنترنت، وهذه الخدمات تمكنك من معرفة ومتابعة معاملاتك المصرفية الخاصة بك، وأيضا تمكنك من أداراه حسابتك الخاصة وذلك يتم بطريقة امنه وبسيطة كما أنها متاحة لك في أي مكان أو وقت.

بنك سعودي الفرنسي بلس

هناك الكثير من المزايا التي يقدمها لك البنك الفرنسي السعودي ولكننا سوف نتعرف علي خطوات طريقة فتح حساب جاري أون لاين في الخطوات التالية:

اولا نقوم بالدخول ثم التسجيل عبر الموقع الرسمي للبنك الفرنسي السعودي.

ثم بعد ذلك نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والموضحة أمامنا.

نقوم بالتسجيل في خدمة أبشر والعنوان الوطني وملئ جميع البيانات بشكل صحيح.

بعد إكمالك للبيانات بطريقة صحيحة سوف تقوم باختيار الحساب الذي يناسبك.

شروط فتح حساب جاري أون لاين

هناك بعض الشروط التي يجب أن تكون متوافرة وذلك لكي تتمكن من فتح حساب جاري في البنك السعودي الفرنسي بمنتهي السهولة ومن أهم تلك الشروط مايلي:

يجب أن يكون الفرد حاصل علي هوية وطنية سعودية ويكون العمر أكبر من 18 عام.

توافر بطاقة هوية وطنية للعملاء السعوديين ويجب أن تكون بطاقة الهوية سارية.

أما للعملاء المقمين في السعودية وغير سعوديين يجب أن تكون لديهم إقامة سارية وليست منتهية.

يجب علي العملاء السيدات أن يكون لديهم بطاقة عائلية وأيضا وجود محرم.

البنك السعودي الفرنسي فتح حساب

أن فتح حساب في البنك الفرنسي السعودي من أسهل طرق التسجيل التي يمكنك القيام بها عن طريق الإنترنت، وسنتعرف علي ذلك فيما يلي: