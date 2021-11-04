أمانة الرياض التي تم تأسيسها عام 1356 هجري حيث إن من مهامها تنفيذ الكثير من الخِدْمَات، فقد قامت أمانة الرياض بإطلاق خدمة إلكترونية خاصة بها توفر الكثير من الخِدْمَات ومنها خدمة المواعيد وخدمة موعد مع المسؤول، خدمة متعلقة بالقرارات المساحية، وخدمة خاصة برخص البناء، وفي هذا التقرير سوف نوضح خطوات حجز موعد مع مسؤول أمانة الرياض لعام 1443.

خطوات حجز موعد مع مسؤول أمانة الرياض

عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة الرياض يمكن حجز موعد وذلك عبر الخِدْمَات التي توفرها باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي الخاص بأمانة الرياض. اضغط على تبويب الخِدْمَات الإلكترونية في سجل الدخول. عبر اسم المستخدم وكلمه السر في المربع المخصص لهما، ثم انقر على خدمه موعد. ثم بعد ذلك انقر على خدمه حجز موعد مع مسؤول. ادخل البيانات في الخانات الفارغة المخصصة للكتابة لكي يتم حجز موعد للمقابلة مسؤول أمانة الرياض. ارسل الأوراق المطلوبة طبقا للشروط المرافقة بالخدمة الإلكترونية. اكتب التاريخ ووقت الموعد الذي تريد الحجز فيه. اكد حجز الموعد. وبعد الموافقة على الموعد اطبع التَّذْكِرَة لإحضارها في الموعد الذي تم تأكيده.

كيفيه حجز موعد عبر منصة بلدي

انتقل إلى الموقع الخاص بمنصة بلدي. اضغط على تبويب خِدْمَات بلدي واختار منها كلمة حجز موعد مسبق. سيطلب منك كتابة البيانات الخاصة بحجز موعد. حدد نوع الخدمة التي تريد الحصول عليها حد الوقت و الموعد المناسب. و في النهاية انقر على زر إرسال الطلب وبذلك تكون قد أتممت عمليه حجز موعد بنجاح.

كيفيه استخدام خدمه الاستعلام في منصة أمانه الرياض