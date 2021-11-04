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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف طرح بنك التسليف خدمة جديدة يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، وتتمثل هذة الخدمة في إمكانية الاستعلام عن باقي أقساط القروض بشكل إلكتروني، وجاءت هذة الخدمة في غاية الأهمية بسبب ما يمكن أن يترتب علي تأخير الأقساط علي المقترض من مخاطر، فسعى بنك التسليف إلى توسيع وتطوير التمويل الاجتماعي، كما انه ساهم أيضا في تسهيل وتسريع عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبعا للظروف التي تمر بها البلاد اعلن بنك التسليف عن هذة الخدمة الإلكترونية لخدمة المواطنين وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلى البنك، لتجنب الازدحام وتوفيرا للوقت والمجهود .

طريقة الاستعلام عن الأقساط المتبقية بنك التسليف

يجب اتباع عدة خطوات للاستعلام عن باقي أقساط القرض دون اللجوء إلى الذهاب علي البنك، ومن ضمن هذه الخطوات ما يلي :

أول خطوة وهى أن يقوم المستعلم بالدخول علي خدمة حسابي من الموقع الرسمي لبنك التسليف . قم بعمل حساب جديد في حال إذا كنت لا تمتلك حساب شخصي . في حال كنت تمتلك حساب شخصي قم بإدخال البيانات المطلوبة منك كرقم الهوية وكلمة السر الخاصة بحسابك الشخصي . تأكد انك قم بإدخال البيانات بشكل صحيح ثم انقر على أيقونة موافق . سوف تنقل إلى الصفحة التالية ويظهر لك فيها كافة معلوماتك الشخصية وتفاصيل القرض التي تتضمن تاريخ ونوع القرض وجميع الأقساط المتبقية . وأخيرا قم الضغط على زر الأقساط المتأخرة، وسوف يظهر لك جميع التفاصيل و ما تبقى إليك من قيمة السداد .

شروط بنك التسليف

هناك بعض الشروط لتي يجب توافرها عند المتقدم للحصول على أحد قروض بنك التسليف ومن هذه الشروط :

أن يكون المقترض للقرض سعودي الجنسية . ثم أن يكون عمر مقدم الطلب لا يقل عن 25 سنه وليس أكثر من 55 سنه من العمر. أن يكون لدي المقترض حد ادني من الدخل ألفان ريال سعودي. لا يملك مقدم الطلب أي مشروع للتمويل. يجب ألا يكون المقترض مديناً للبنك بقرض آخر . يلزم تسديد القرض بمدة لا تزيد عن 5 سنوات على أقساط شهرية، ويكون أول قسط بعد شهرين من تاريخ صرف القرض، إضافة إلى تقديم الضمانات والمستندات والوثائق المطلوبة الخاصة بالقرض . إذا كان المتقدم بالطلب قد حصل على قرض سابق وقام بتسديده بالكامل فلا يستطيع الحصول على قرض آخر إلا بعد 36 شهر من تاريخ آخر قسط تم تسديده.

بنود طلب الإعفاء للمواطن من بنك التسليف

رقم العقد المبرم بين بنك التسليف والمستفيد . يجب كتابة رقم الحفيظة وتاريخها ومصدرها . رقم هوية المتقدم بالطلب . تحديد جنس المتقدم و كتابة الاسم رباعي . يجب كتابة ( اسم المواطن -الإمضاء علي الطلب _رقم الهاتف – عنوان السكن ) . يجب كتابة أسماء المشتركين في القرض أن وجد .

الأوراق المطلوبة للتسجيل في خدمة إعفاء بنك التسليف

أن يقوم المتقدم بتقديم صورة الهوية الوطنية السعودية. ثم أن يقوم المتقدم بيان يفيد بالحالة المادية للمتقدم بطلب الأعفاء . أن يكون لدي المتقدم لطلب الأعفاء صور من تقارير الكشف الطبي الخاص به . ثم أن يحتوي نموذج التقديم على إمضاء الشخص المتقدم للحصول على الإعفاء . وجود صورة البطاقة العائلية أن وجد .

خطوات الحصول علي قروض بنك التسليف

علي المتقدم القيام بعدة خطوات مرتبة للحصول علي القروض التي يوفرها بنك التسليف، وفما يلي نقدم هذة الخطوات :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف . قم بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في صفحة التقديم بكل دقة . علي المتقدم النقر علي أيقونة إرسال الطلب . يقوم البنك بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، وعند قبول الطلب يتم وضع قيمة القرض في الحساب البنكي الخاص بالمقترض.

خطوات التقديم على طلب استثناء بنك التسليف

أن يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الرئيسي الخاص ببنك التسليف . علي المتقدم تقديم ما يفيد الحالة المادية المحدودة له بالتماس الإعفاء. قم بإرفاق صورة البطاقة العائلية. أن يقوم المتقدم بتقديم جميع التقارير الطبية الخاصة به على طلب الإعفاء . قم بالتوقيع على الطلب باسمك الرباعي. و أخيرا يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية الوطنية وإرسال الطلب إلى بنك التسليف والادخار .

بنود طلب الأعفاء من قروض بنك التسليف

فجاء أمر الأعفاء لمدة 6 شهور كطوق النجاة لقاعدة كبيرة من مستفادين بنك التسليف، ولذلك هناك عدة بنود يجب توافرها في طلب الأعفاء وهى :

رقم العقد الموقع والمتفق علية بين بنك التسليف والمقترض . كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم . عليك كتابة رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها . يجب كتابة الاسم رباعي وتحديد نوعية صاحب القرض سواء كان ( رجل / سيدة ) كتابة جميع البيانات المطلوبة كالإمضاء علي ورق الطلب ورقم الهاتف والعنوان . عند وجود مشتركين في القرض يجب كتابة أساميهم .

شروط اخذ قرض ثاني من بنك التسليف

عبر بيان رسمي أعلن بنك التسليف السعودي عن كافة الشروط الواجب توفرها في المواطن الذي يرغب بالحصول على قرض ثاني، وقد أكد البنك بأنه إذا تم طلب قروض الزواج وكذلك قروض الأسرة وقروض الترميم فسيقوم البنك بتمكين المستفيد من الحصول على القرض للمرة الأولى بالشروط العامة، ولكن في حال طلب القرض للمرة الثانية فيجب عليه استيفاء الشروط الآتية:

من الضروري أن يتم تسديد جميع أقساط القروض السابقة. ثم من الهام أن يكون مقدم القرض متوفر لديه جميع الأوراق التي تثبت قدرته على سداد أقساط القرض الجديد. مكن للأشخاص الراغبين بالحصول على القرض الزواج الحصول عليه فقط في حالتين، وهما إذا توفت الزوجة الأولى، أو إذا وقعت حالة طلاق قبل الدخول بالزوجة.

كيفية التواصل مع بنك التسليف

للتواصل مع بنك التسليف يستطيع المستعلم الاتصال على رقم 920008002 وتكون الخدمة متاحة على مدار أل 24 ساعة، كما يمكن أيضا زيارة الموقع الرسمي للبنك والذي يكون متوفر على مدار اليوم كاملا وطوال أيام الأسبوع،ويمكن للمقترض الذهاب إلى احد فروع البنك من يوم الأحد إلى يوم الخميس وذلك من 7.30 صباحا وحتي 2.30 مساءا، كما يمكن التعرف علي كيفية التقديم علي طلب إعفاء لبنك التسليف في خطوات سريعة