بدون تحويل راتب وبدون كفيل تمويل اكسترا بقيمة 30 ألف ريال

تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب وبدون كفيل لجميع المواطنين السعودين، فقد يقدم التمويل من شركة اكسترا السعودية من اجل دعم المواطنين لمساعدتهم في تلي جميع متطلباتهم الأساسية أو تسهيل عليهم في إنشاء عمل مشروع خاص بهم، حيث يقدم التمويل مجاز من احكام الشريعة الإسلامية، حيث وضعت شركة اكسترا بعض الشروط التي لا بد علي جميع العملاء الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي توافرها لكي يتم التوافق للحصول علي التمويل الشخصي.

تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل

قامت شركة اكسترا بتوفير افضل مبلغ مالي بامتلاكه العديد من المزايا التي يهتم لها العميل، حيث أن العميل عند رغبته للتقديم علي التمويل الشخصي التي يقدم في أي من البنوك والشركات هو المبلغ المالي وفترة السداد وهل التمويل يتطلب لتحويل راتب ووجود كفيل أم لا؟ ولاكن التمويل المتاح من اكسترا السعودية ليس من شروطه وجود كفيل وتحويل راتب ولاكن يتطلب بتوفير شروط أخري يلزم توافرها، والتي سوف نقوم من خلال الفقرة التالية بتوضيح جميع الشروط التي وضعتها شركة اكسترا السعودية.

تعرف علي جميع الشروط التي وضعتها شركة اكسترا

المؤهلات:

العمر ما بين 21 حتي 25 عام لا يقل الراتب الشهري عن 12 ألف ريال سعودي ومن 25 الي 60 عام لا يقل الرتبة الشهرية عن 5000 ريال سعودي وللمتقاعدين أيضاً. خدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة اشهر للمواطنين السعوديين وعام كامل للمقيمين. لا بد أن تكون جهة العمل معتمدة من برنامج تسهيل. إذا كان العميل المتقدم متقاعد فلا بد أن يكون مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. في حالة أن كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الخاص فيجب أن لا يقل عمره عن 25 عام إلي 50 عام ويلزم أن لا يقل الدخل الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي ولا يقل خدمة العمل عن ثلاثة اشهر.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي