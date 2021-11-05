تمويل بفترة سداد 30 عام لجميع المواطنين بالمملكة السعودية بدون كفيل

يقدم بنك الراجحي افضل تمويل شخصي بأطول فترة سداد، من الاهتمام اكثر بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن معرفة تفاصيل القروض التي تعلن عنها البنوك والشركات عند توفيرها، والتي يعد اكثر ما يشغل بال العميل عندما سعيه للتقديم علي احد التمويلات التي يتقدم فقد يعد أول ما يشغل باله عن معرفة فترة سداد والمبلغ المقدم، فمن المعروف أن مصرف الراجحي الشهير بالمملكة العربية السعودية والتي يعد من اهم البنوك واكثر تميزاً في تقديم القروض لدعم المواطنين، فقد يبذل مصرف الراجحي اقصي جهداً لتوفير كافة متطلبات عملاءه وتقديم المساعدة لهم علي شكل قروض ميسرة ومتساهله، حيث اعلن مصرف الراجحي عن افضل تمويل واكثر تميزا بقيمة مالية كبيرة قد تصل إلي ثلاثة مليون ريال سعودي، يستطيع العميل من خلالها سد جميع احتياجاته وشراء منزل أو فيلا ويقدم بأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهراً والتي يعد التمويل لم يتوفر في أي من البنوك والشركات الأخري علي تقوم بتوفير التمويلات، وسوف نوضح من خلال الفقرة التالية جميع تفصيل التمويل.

تمويل بأطول فترة سداد بدون كفيل

تعرف علي المزايا التي يمتلكها التمويل:

يقدم بنك الراجحي تمويل يبدأ من 50 ألف ريال سعودي يصل حتي 3 مليون ريال سعودي للعملاء أصحاب الرواتب الثابتة.

يحصل العميل المتقدم علي تأمين تكافلي في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله.

يصل التمويل بأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهرا وبهامش ربح تنافسي.

تعرف علي شروط التمويل:

التمويل متاح لجميع المواطنين الجنسية السعودية فقط. الراتب الشهري للمواطن السعودي التي يعمل بالقطاع الحكومي لا يقل عن 5000 ريال سعودي. الراتب الشهري للعميل المتقدم التي يعمل بالقطاع الخاص يلزم أن لا يقل عن 7500 ريال سعودي.

كيفية التقديم علي التمويل المقدم من مصرف الراجحي

سنقوم من خلال هذه الفقرة بتوضيح كيف يتم التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي، حيث أتاح مصرف الراجحي من خلال موقعة الإلكتروني علي الإنترنت طريقة التقديم علي التمويل من خلال الدخول علي الموقع الرسمي، يتوجب تسجيل جميع البيانات اللازمة وكتابة رقم الهاتف التي يتطلبه الموقع منك ثم قم بإرسال الطلب.