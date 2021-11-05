نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 للمحصنين وغير المحصنين لجميع المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 ينتظر طلاب المراحل الدراسية المختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، وهو الموعد الذي قامت بتحديده وزارة التعليم السعودية مسبقا مع بداية العام الدراسي الجاري، وكانت الوزارة قد اعتمدت نظام الثلاث فصول هذا العام بدلا من فصلين كما هو معتاد كل عام، وهو القرار الذي جاء بهدف تحسين كفاءة التعليم في المملكة العربية السعودية في جميع المراحل الدراسية بشكل عام، وقد تم تحديد هذا الموعد بناء على تقويم العام الدراسي الجاري، وسوف مستعرض من خلال هذه السطور موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443 في السعودية تبعا للتقويم الدراسي.

الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443

بدأت الدراسة الفعلية بشكل حضوري من المدارس في جميع انهاء المملكة العربية السعودية بكافة المراحل التعليمية رسميا خلال الفترة الماضية وتحديدا في يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بطرح التقويم الدراسي الخاص بالعام الجاري، والذي يتضمن كافة المواعيد التي تنظيم سير العملية التعليمية وفقا لمواعيد محددة على مدار العام، مثل تحديد موعد الامتحانات الخاصة بالفصول الثلاثة، وكذلك مواعيد الاجازات وغيرها من المواعيد من العطلات الرسمية، فنجد أن الاختبارات النهاية للفصل الدراسي الأول تقام في نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تقوم باختبار المستوى التحصيلي الخاص بالطلاب على مدار الفصل الدراسي لتحديد مدى استيعاب الطلاب.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1443

تبعا للتقويم الدراسي الخاص بالعام الجاري فنجد أن وزارة التعليم السعودية قد أكد أنه يتم اجراء الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول 1443 رسميا يوم التاسع من شهر ربيع الأول، على أن يتم الطلاب هذه الامتحانات في الموعد المحدد تبعا لكل مرحلة دراسية، ويتم منح الطلاب إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول والتي تقدر بحوالي 11 يوم، وذلك لمنح الطلاب الراحة بعد هذه الفترة من الدراسة على مدار الفصل الدراسي بشكل عام، ومن ثم يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم الأول من شهر جماد الأول 1443، وذلك بعد الانتهاء من إجازة الفصل الدراسي الأول رسميا.

جدول الاختبارات النهائية للترم الأول 1443

إعتبارا من تاريخ يوم الاحد 19 ربيع الثاني 1443 هجريا، الموافق 14 نوفمبر 2021 ميلاديا، وتستمر الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام.

الاختبارات النهائية تاريخ تقديم الاختبار اليوم آلية تقديم الاختبار الاختبارات الشفوية 09 ربيع الآخر 1443هـ الأحد عن بعد اختبارات المرحلة الابتدائية 12 ربيع الآخر 1443هـ الأربعاء عن بعد في تمام الساعة 04:00 عصرًا اختبارات المرحلة المتوسطة 12 ربيع الآخر 1443هـ الأربعاء حضوري للمحصنين عن بعد لغير المحصنين اختبارات المرحلة الثانوية 12 ربيع الآخر 1443هـ الأربعاء حضوري للمحصنين عن بعد لغير المحصنين

التقويم الأكاديمي 1443 بعد التعديل