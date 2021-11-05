افضل أسهم جديدة مطروحة للاكتتاب في السعودية 1443 عبر الموقع الرسمي السوق المالية السعودية (تداول) – Tadawul

افضل أسهم جديدة مطروحة للاكتتاب في السعودية 1443 يهتم قطاع كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية بمتابعة الأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب في السعودية بشكل مستمر من الأشخاص المهتمين بسوق المال والبورصة السعودية المالية، حيث يهتم سوق المال في السعودية بشكل مستمر بطرح أسماء الشركات التي تقوم بتقديم الأسهم الخاصة بها للاكتتاب من قبل الافراد والشركات، وذلك لكي يتم شراء هذه الأسهم والاستفادة منها والحصول على ربح من خلالها، وتقوم الشركات بهذا الاجراء أيضا بهدف زيادة رأس المال والاستثمار للأفراد، وإليكم من خلال هذه السطور نستعرض الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب في السعودية هذه الفترة 1443.

أسهم جديدة مطروحة للاكتتاب في السعودية 1443

قامت الكثير من الشركات في المملكة العربية السعودية بالإعلان خلال الفترة الأخيرة عن طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب خلال العام الجاري 1443، وذلك ليتم الاستفادة من شراء هذه الأسهم منق بل الافراد والمؤسسات، ومن أهم هذه الشركات التي قامت بالإعلان عن الأسهم الخاصة بها ما يلي.

أعلنت شركة جروب فايق السعودية للأنابيب عن طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب وذلك بداية من يوم 14 من شهر نوفمبر 2021، على ان تنتهي عملية الاكتتاب في يوم 18 من الشهر نفسه، حيث قامت بطرح عددٍ كبير من الأسهم ليصل إلى 2800000 سهم.

شركة النايفات للتمويل، حيث كانت قد أعلنت عن طرح أسهم خاصة بها للاكتتاب في تاريخ السابع من شهر نوفمبر 2021، والتي تنتهي في اليوم التالي على الفور، وقد قامت بالاعلان عن طرح عدد أسهم يصل إلى حوالي 35000000 سهم.

كيفية الاستعلام عن الأسهم المطروحة للاكتتاب في تداول

يمكن لكافة المهتمين بمجال المال والاستثمار الاستعلام عن الأسهم المطروحة للاكتتاب في تداول السوق المالي في السعودية والتعرف على مواعيد الاكتتاب مباشرة من خلال اتباع ما يلي.