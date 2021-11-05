رابط وخطوات التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل والأسر المنتجة

طبقا لتوجيهات ورعاية وعناية جلالة الملك وولي العهد تقدم المملكة كل الدعم للعاطلين عن العمل والمتواجدين بالمناطق الريفية وكما توفر لهم فرص العمل من خلال الإشتراك فى دعم ريف والتسجيل فيه، وإذا ما توفرت لديهم شروط إستحقاق الدعم سيحصلون على دعم ريف المخصص من قبل حكومة المملكة لهم وتشمل الأنشطة المدعومة العديد من الزراعات والمنتجات الزراعية ، لأن المملكة تسعى إلى تحقيق الجهود الذاتية من خلال زراعة وحصاد المنتجات، المتمثلة في تربية المواشي وتجارة العسل والعصير والعديد من المنتجات المناسبة لربات البيوت والشباب العاطلين من أجل التسجيل وتلقي الدعم ، يجب استيفاء شروط معينة.

رابط وطريقة التسجيل في دعم ريف:

يمكنك التسجيل في دعم والإستمتاع بالدعم المقدم من الدولة من خلال الخطوات التالية :

يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي دعم ريف. ثم انقر فوق (إنشاء حساب جديد). املأ المعلومات المطلوبة، أي رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والاسم ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور، ثم انقر فوق رمز التحقق. ثم انقر فوق تسجيل. ثم أدخل رمز التحقق على الهاتف لتفعيل الحساب. يمكنك الآن التقدم بطلب للحصول على إعانة مقدمة من الدولة بمبلغ 54 الف ريال سعودي.

شروط الحصول على دعم ريف:

يجب أن يستوفي المواطنون شروطًا معينة لتلقي دعم الدولة:

ان يكون متمتع بالجنسية السعودية. من سكان المنطقة الإدارية التي يغطيها الدعم الريفي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يشتغل بأي عمل في القطاع العام أو الخاص وعمره 21 سنة على الأقل. ألا يتجاوز دخله 6000 ريال سعودي. لا يستفيد المواطنون من أكثر من 3 مشاريع. إضافة إلى أن المبلغ السنوي الذي يتلقاها من الدعم لا يتجاوز 54 ألف ريال لجميع الخطط. بالإضافة إلى الشخص الذي قام بالتسجيل على منصة ريف الإلكترونية بطريقة التسجيل التي ذكرناها، يجب أن يكون لديه أيضًا حساب بنكي صالح، وهذا الحساب باسمه. يجب أن يكون حاصل على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ريف يوضح فترة السماح بتعديل البيانات وتحديث الطلب:

حيث أكد برنامج ريف أنه بالإمكان تعديل البيانات وتحديث الطلب في حال تم الرفض خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وتشمل الأنشطة المحلية المدعومة ، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

رقم خدمة العملاء في دعم ريف: