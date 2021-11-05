بالخطوات خلال دقائق فتح حساب في مصرف الراجحي اون لاين من جوالك الطريقة والشروط

عندما يكون المصرف أو البنك ذات مصداقية عند عملائه وتمويلات بكل سهولة ويسر ودون تعقيد في الإجراءات وبخطوات بسيطة وسهلة تتم التسجيل لفتح حساب جديد من خلال الموقع الرسمي للبنك تجد كل ماذكرته في مصرف الراجحي حيث يمتاز دون غيره بسهولة في التعامل مع المواطنين والعملاء، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم خطوات وطريقة فتح حساب في مصرف الراجحي اون لاين من قبل المواطنين والمقيمين من أجل الإستفادة من الكثير من المزايا التي يطرحها البنك للمواطنين، وبخطوات بسيطة وبدون زيارة أحد فروع البنك يوضح آلية فتح حساب في مصرف الراجحي،

ويعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك المصرفية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك للخبرة الكبيرة حيث تأسس منذ أكثر من خمسين عام و يقع مقره الرئيسي في الرياض و يشمل اكثر من ٥٠٠ فرع على جميع أنحاء المملكة وأيضا على مستوى العالم، ولهذا يلجأ معظم السعوديين أو المقيمين بالمملكة إلى التعامل مع البنك، كما أنه يتميز بأن التعاملات المالية و المصرفية للبنك تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم العديد من التمويلات المختلفة التي تتناسب مع طلبات العملاء والمواطنين وبدون تعقيدات في الإجراءات تحصل على تمويلك بكل سهولة ويسر.

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي اون لاين:

يجب اتباع الخطوات التالية:



يتم فتح الموقع الرسمي للبنك والدخول على صفحة تسجيل موقع الراجحي. اختيار الجنسية. اكتب رقم الإقامة أو الهوية وتحديد نوعها. اكتب رقم الجوال بشكل صحيح (هام)، وذلك أجل عملية التحقق. طريق إرسال رسالة برمز تحقق. حدد اللقب الخاص بك من القائمة. اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك (هام). اختر المبلغ المتوقع لعملية واحدة في الشهر (الحد الأقصى). إدخال الراتب الشهرى الخاص بك. تسجيل جميع بيانات العمل بشكل كامل وصحيح. تحديد اقرب فرع. إدخال جميع بيانات الضرائب بشكل كامل وصحيح. كتابة معلومات العائلة رقم هاتف أو عنوان، الجنسية. بعد الضغط على موافق يتم تلقى رسالة نصية تفيد نجاح. التسجيل، وموضح بها رقم الحساب البنكي الخاص بك.

ملحوظة: يفضل زيارة الفرع المحدد للتأكد واكتمال عملية التسجيل، ونذكركم رابط بنك الراجحي.

الشروط الخاصة بفتح حساب بنكي في الراجحي عبر الأنترنت:

سن العميل أعلى من ١٨ سنة البالغين، وأعلى من ١٥ سنة للقاصرين سننا. الجنسية السعودية للعميل، أو من المقيمين. بطاقة الهوية الوطنية سارية. رقم الجوال يكون باسم صاحب الحساب ، وصادر من احدي شركات الاتصالات السعودية. عنوان وطني صحيح. ألا يكون عميلاً حاليا، وعند الحاجة للقيام بعمليات أخرى يجب زيارة الفرع. أن يكون المتقدم مسجل في خدمة (ابشر) الخاصة لإتمام توثيق حسابك البنكي. إدخال عنوان البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة.

مزايا فتح الحساب عن طريق الأنترنت في الراجحي: