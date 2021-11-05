أسعار التأمين الصحي للأفراد السعوديين والمقيمين ميدغلف وبوبا 2021

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عمر شويل - جدة أسعار التأمين الصحي للأفراد السعوديين والمقيمين خصوصًا في شركتي ميدغف وبوبا من المعلومات المهمة لدى كافة المقيمين داخل المملكة؛ حيث حرصت المملكة العربية السعودية على توفير خدمة التأمين الصحي (الطبي) لجميع المواطنين والمقيمين (بجميع أفراد الأسرة) وذلك منذ سنوات طويلة لجميع الأفراد والموظفين الحكوميين وموظفي الشركات الكبرى ويوجد المستشفيات الحكومية التي تعمل على القيام بـِ علاج جميع أفراد الأسرة التابعة للموظف مجاناً ، ولكن يوجد عدد من المستشفيات الحكومية غير قادرة على خدمة المرضى وتقديم الدعم لهم وذلك لكثرة عدد المرضى والمصابين المترددين عليها وانتظار المرضى لمدة طويلة للقيام بعمل جميع الفحوص الطبية اللازمة ومن السلبيات التي تميز المستشفيات الخاصة عن الحكومية أن مواعيدها لا تتوافق دائمًا مواعيد المرضى الذين يتجهون إليها هم وأسرهم مما أدى إلى لجوئهم إلى المصحات الخاصة وشركات التأمين الطبي.

أسعار التأمين الصحي للأفراد بوبا

تُعد شركة بوبا واحدة من أكبر شركات التأمين الطبي داخل المملكة العربية السُّعُودية والمنطقة؛ حيث تعتبر شركة التأمين الطبي بوبا من أهم وأكبر وأعرق شركات التأمين الطبي الصحي بالوطن العربي بالأخص في المملكة العربية السُّعُودية وتعمل هذه الشركة على خدمة جميع الأفراد منذ حوالي سبعون 70 عاما في مائة وتسعون (190) دولة، وجاءت أسعار بوليصة تأمين بوبا بمختلف فئاتها على النحو التالي:

سعر الفئة الفضية = 14 ألف ريال سعودي.

سعر الفئة الذهبية = 16 ألف ريال سعودي.

سعر الفئة البلاتينية = 18 ألف ريال سعودي.

سعر الفئة الماسية = 21 ألف ريال سعودي.

أسعار التأمين الصحي للأفراد المقيمين بوبا

جاءت أسعار شركة تأمين بوبا للأفراد المقيمين والعمالة المنزلية داخل المملكة العربية السُّعُودية على النحو التالي الذِّكر:

الحد الأعلى والأقصى لقيمة تأمين بوبا طوال العام = 500 ألف ريال سعودي (نصف مليون ريال سعودي).

نسبة المساهمة (التحمل) للمؤمَّن عليه في العيادات الخارجية تعالى 20 % أي حوالي 100 ألف ريال سعودي.

سعر التأمين الطبي للمقيمين بوبا الذي يشمل ويغطي علاج الأسنان = 2000 ريال سعودي.

سعر التأمين الطبي للمقيمين بوبا الذي يغطي النظارات الطبية = 400 ريال سعودي.

والتأمين الطبي الطوارئ الذي يشمل الأم يصل إلى خمسة عشر ألف (15,000) ريال سعودي.

ويذكر أن ما يميز تأمين شركة بوبا هو وجود عدد من الخِدْمَات الطبية الشاملة مثل الخاصة بِـ (أمراض السرطان ـ القلب ـ السكر ـ معالجة أمراض العيون (النظر) ـ علاج الأسنان ـ الاهتمام بالحمل والولادة) وذلك في العيادات الخارجية الخاصة ب التأمين الطبي بوبا.

اسعار التامين الطبي في ميدغلف

تعتبر أسعار التأمين الطبي الصحي ميدغلف منخفضة كثيرا عن غيرها من شركات التأمين الصحي بالمملكة وتقوم هذه الشركة على تقديم خدماتها لجميع الفئات ؛ حيث تأتي أسعار التامين الطبي في شركة ميدغلف على النحو التالي: