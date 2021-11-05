رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الحصول على الدعم بمبلغ 54 ألف ريال

رابط التسجيل في دعم ريف حيث قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة داخل المملكة العربية السعودية بتوفير برنامج ريف إلى الأسر المنتجة للمزارعين، والذي يهدف إلى نمو الزراعة وتوفير المحاصيل الزراعية، وزيادة كفاءة الإنتاج، وتوفير العمل للمزارعين الصغار وربات البيوت، ويستهدف البرنامج مختصي تربية النحل، البن، الورد، المحاصيل البعلية، الفواكه، دعم ريف لربات البيوت والعاطلين عن العمل، فيقدم الفرد طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية وبعد الفحص واستحقاق الفرد للعمل، يتم الموافقة والحصول على مبلغ دعم مالي يصل إلى 54 ألف ريال.

شروط القبول في برنامج دعم ريف

دعم ريف متاح للسعوديين والسعوديات ولكنه متاح أيضاً لمن يحمل بطاقة التنقل.

أن يكون عاطل عن العمل ولا يشغل أي وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة.

أن يكون متفرغ للعمل بيده داخل المشروع الخاص به، ويمتهن للمهنة التي يرغب بها.

ومن سكان المنطقة التي يشملها الدعم.

لا يقل العمر عن 21 عاما.

إذا كان هناك دخل شهري فيجب أن لا يتجاوز 6000 ريال.

برامج الدعم الشهري لكل مواطن يجب أن لا تتجاوز ثلاثة برامج.

مبلغ الدعم لكافة البرامج هو 54 ألف ريال.

تقديم وثيقة العمل الحر والتي يمكن إصدارها مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

والتي يمكن إصدارها مجاناً من خلال بنك التنمية الاجتماعية. يجب أن يكون للمستفيد حساب بنكي خاص باسمه.

تقديم أثبات يفيد بمزاولة المهنة.

رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني.

هل يؤثر تمهير في دعم ريف؟

تعددت الأسئلة حول دعم ريف ولكن كان الأكثر من هذه التساؤلات، أنه هل يؤثر تمهير في دعم ريف، وتمهير هو تدريب لجميع الخريجين الجدد وأيضا العاطل عن العمل لمدة 6 أشهر، ويقدم دعم مالي للمواطنين والمواطنات بمبلغ 3000 ريال كل شهر ولكن وفق بعض الشروط المتفق عليها، وأن يكون المتقدم في تمهير سعودي أو من أم سعودية، وكانت الإجابة على هذا السؤال بالنفي، فلا يؤثر تمهير على دعم ريف، ويمكنك أن تحصل على الدعم للحصول على معيشة بنائه.

رابط التسجيل في دعم ريف

إذا كنت تريد أن تحصل على دعم ريف، وكانت متوافرة مع جميع الشروط السابقة، فتقدم بطلب الحصول على دعم ريف من خلال المنصة الإلكترونية، وكتابة كافة البيانات المطلوبة مع رفع الأوراق والمستندات، رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة، وسوف تحصل على مبلغ 54 ألف ريال سنوياً بنسبة 10% من أجمال الدعم كل شهر.