نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط إضافة تابع في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa- شرح الطريقة الصحيحة للإضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط إضافة تابع في حساب المواطن وكيف تتم الإضافة عبر البرنامج القومي لدعم محدودي الدخل ومتوسطيه من فئات الشعب في المملكة العربية السعودية سؤال يبحث عنه عدد كبير من المستفيدين والمسجلين فعلياً عند الرغبة في إضافة تابع في حساب المواطن أو إضافة مولود جديد وقد يسر البرنامج أمكانية ذلك عن طريق توفير طريقة إضافة تابع في حساب المواطن ونشرت الصفحة الرسمية الخطوات التي يمكن أن تتبع وأكدت على ضرورة إتباع الطريقة الصحيحة حتى لايتم الرفض وتجميد حساب المواطن للمستفيدين

خلال موقع ثقفني سوف نوضح رابط إضافة تابع في حساب المواطن وطريقة إضافة التابع من خلال حساب المواطن حتى يستطيع المواطن السعودي من مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه جراء الجائحة العالمية (فيروس كورونا) ومسيرة التقدم لتحقيق أهداف رؤية 2030 المستقبلية للتطوير والتقدم في السعودية وقامت الحكومة بتقديم الدعم النقدي للمستحقين من خلال إطلاق حساب المواطن الرقمي المقدم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حسب الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود.

شروط إضافة تابع في حساب المواطن

قبل التعرف على رابط إضافة التابعين لابد من توافر شروط إضافة تابع على حساب مواطن

حتى يتم قبول طلب الإضافة وصرف مبلغ الاستحقاق للتابع الجديد وهي:

على الشخص الذي يريد إضافة تابع أن يكون سعودي الجنسية.

ضرورة التواجد داخل المملكة لمدة تزيدعن9 شهور خلال العام.

أثبات الاستقلالية بتقديم صك الملكية.

تسجيل التابع في مصلحة الأحوال المدنية السجل الخاص بالأسرة.

تحديث بيانات حساب رب الأسرة في صفحته على الموقع وأضافه التابع أو المولود الجديد.

شروط يجب أن تتوافر في التابع الجديد أن يكون سعودي الأصل من أم وأب يحملون الجنسية السعودية.

أن يكون أسمه مسجل في الجهات التابعة لحساب المواطن.

رابط إضافة تابع في حساب المواطن

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للراغبين بإضافة تابع أو مولود حديث رابط تسجيل دخول حساب المواطن البوابة الإلكترونية وتقديم عدد كبير من الخدمات التي يتمتع بها المسجلين بالبرنامج مثل الاستعلام عن الأهلية وتحديث البيانات و كيفية تقديم طلب أعتراض حساب المواطن وإضافة تابع أو مولد جديد.

رابط إضافة تابع في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa- شرح الطريقة الصحيحة للإضافة

شرح طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن عبر موقع التدوينات “توتير”، الطريقة حيث أكد على اتباع الخطوات المذكورة بدقة حتى يتم اكتمال طلب الإضافة والحصول على مبلغ الاستحقاق للتابع والخطوات هي:

1-دخول البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

2-اكبس مربع تفاصيل الطلب.

3- ثم بيانات التابعين وعمل تحديث بإضافة البيانات والمستندات الجديدة .وحفظها.

4- ضغط مربع إضافة التابعين وتقديم طلب.

5- اضغط حفظ وسوف يتم دراسة الطلب والرد برفض أو القبول من خلال صفحة رب الأسرة على البرنامج أو البريد الإلكتروني المسجل به حساب رب الأسرة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 48

أشار حساب المواطن عبر صفحته على موقع توتير أنه قد تم صدور أهلية المستحقين للدعم هذا الشهر وسيتم إيداع المبالغ المستحقة في الموعد الذي حدده القائمين بالبرنامج في اليوم العاشر من كل شهر وسوف يتم صرف الدفعة الجديدة يوم الأربعاء الموافق 10\11\2010 حيث لا يوافق يوم أجازة بالمملكة.