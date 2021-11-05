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عمر شويل - جدة تاريخ ذكري البيعة السابعة للملك سلمان 1443 ؛ تمر هذه الأيام ذكري البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حيث تقوم دائما الحكومة السُّعُودية بالتحضير للقيام بالتجهيزات لهذا اليوم الوطني السعودي العظيم وذلك من أجل تجديد البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وذلك ثقةً فيه وحباً و ولاء له؛ وذلك حتي يتم استمراره في حكم المملكة فهو ممن قاموا بالمحافظة على المملكة والتطوير الشامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التجارية، وفيما يلي سوف عرض كافة المعلومات عن إنجازات الملك سلمان وما قدمه للسعودية خلال فترة حكمه.

تاريخ ذكري البيعة السابعة

سوف يتم تجديد البيعة السابعة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في يوم الثالث من شهر ربيع الآخر من كل عام وسوف يوافق هذا اليوم العظيم الثامن من شهر نوفمبر لعام 2021م؛ فقد كان يوم تولي الملك سلمان حكم المملكة العربية السعودية في يوم الثالث من شهر ربيع الآخر في عام 2015م وذلك اليوم العظيم يتوافق مع التاريخ الهجري نفس الوقت من كل عام ولكن يختلف في التاريخ الميلادي.

ولد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل في الخامس من مايو سنة 1354ه‍ الموافق واحد وثلاثون 31 من شهر سبتمبر عام 1935م؛ ويعد الملك سلمان سابع ملك يتولى حكم المملكة ويتولى الملك سلمان عدداً من المناصب القيادية ومنها رئاسة الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة السُّعُودية وكان ترتيبه في العائلة الابن الخامس والعشرون للملك عبدالعزيز وكان من أم سُعُودية الأصل وهي السيدة حصة بنت أحمد السديري وكان في السابق متولي حكم منطقة الرياض وكان ذلك منذ خمسون 50 عاما.

إنجازات الملك سلمان

لقد تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حكم المملكة العربية السعودية بعد أن قام المواطنين السعوديين بإبداء ثقتهم فيه وذلك لجهوده المبذولة طوال الوقت في تطوير المملكة وكان ذلك في يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ربيع الآخر 1442م الموافق الثامن عشر 18 من شهر نوفمبر 2020 وذلك لمرور ست سنوات على توليه الحكم وفي هذه الأيام يقيم المواطنين السعوديين الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم كلاً منهم على طريقته الخاصة وذلك لولاءهم واعتزازهم له وذلك بسبب الجهود المبذولة طوال الوقت في تطوير وخدمة المملكة؛ وقد حصل الملك سلمان علي العديد من الجوائز ومن الجوائز التي حصل عليها الملك سلمان بن عبد العزيز ما يلي:

حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة بكين في عام 2017م.

وحاذ على جائزة الملك فيصل وذلك في خدمة الإسلام وذلك في عام 2017م.

وحصل أيضاً على جائزة نجم جمهورية إندونيسيا في عام 2017م.

وقد تقلد بنيشان الأمير ياروسلاف الحكيم للرتبة الأولي في عام 2017م.

حصل على نيشان الاسمي الأقواحي المطوق وذلك في عام 2017م.

وقد حصل أيضاً على نيشان تاج المملكة العربية السُّعُودية لعام 2017م.

استطاع أن يأخذ جائزة مبارك الكبير عام 2016م.

حصل على وسام زايد لعام 2016م.

حصل على نيشان الرجاء الصالح في عام 2016م.

كما تمكن من الفوز بالنيشان الوطني للنيجر وذلك لعام 2015

وأيضاً سام الملك عبدالعزيز آل سعود

و وسام الكويت

و وسام الصليب الأكبر الاستحقاق

وأيضاً وسام الجمهورية.

كانت هذه الجوائز التي تمكن المك سلمان من الحصول عليها طوال مسيرته ويوجد الكثير من الإنجازات التي استطاع تحقيقها طوال السنوات الماضية التي يوجد منها ما تم تخطيطه في رؤية المملكة 2030 والتي تمثل في الآتي:

قام الملك بتحويل التعليم إلى إلكترونياً (رقمي).

قام بدمج الشباب في العديد من المناصب القيادية العليا.

قام بالتعديل في جميع قطاعات الدولة وأجهزتها.

عمل على إنشاء عدد من الوحدات السكنية لكل من يريد الحصول على وحدة سكنية.

عمل على توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف حتى يستوعب زوار بيت الله الحرام.

وعمل على التقدم العلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة.

قام بدعم المنظومة الخاصة ب التحول الرقمي في كافة أنظمة الدولة في ظل مسايرة التطوير العلمي وذلك عمل على تسهيل الكثير من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين.

وقام بتحسين البنية التحتية الخاصة بخدمة الاتصالات.

عمل على تحرير المرأة السُّعُودية تمكينها من المشاركة في الكثير من فرص العمل المختلفة والمتنوعة وقد حصلت المرأة في عهده على دمجها في التنمية الاجتماعية.

عمل على فتح باب رزق جديد وذلك لجميع الطبقات المستحقة في جميع أنحاء المملكة.

قام بإنشاء الهيئة العامة للترفيه وذلك لتساعد في خدمة وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية للمملكه.

عمل على تحسين وتطوير مجال الأمن السيبراني.

قام الملك سلمان حفظه الله ورعاه بإنشاء الكثير من الخِدْمَات الترفيهية بالمملكة لجميع المواطنين.

عمل على تطوير الخدمة الخاصة ب النقل وتحسينها وقام بإنشاء عدد كبير من المحطات الخاصة ب ذلك.

قام الملك سلمان بعمل توسعات في دار قباء وأيضاً مباشرة المشروع الخاص بدار الهجرة.

قام بإنشاء أحد المشاريع وقام بتسميته دار مكة وأمر بأن تكون أرباحه خاصه بجمعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين).

قام بافتتاح مَعْرِض سمي بمعرض الملك فهد والمشهور باسم فهد روح القيادة.

قام بالمشاركة في هذا المعرض أبناء وأحفاد الملك فهد وقد جذب هذا المعرض العديد من المواطنين.

قام بالسماح للمرأة بقيادة المركبات.

مكن المرأة من القيام ب الترشيح للانتخابات الخاصة ب مجلس البلدية.

منع زواج البنات الأقل من سبعة عشر عاماً ولا يسمح بغير ذلك إلا في حالات خاصة ويكون ذلك بالموافقة على طلب يتم تقديمه إلى المحكمة المختصة بذلك.

مكن المرأة من ممارسة مهنة المحاماة ويجب أن تكون المرأة حصلت على دبلومه تصل مدتها إلى ثلاث 3 سنوات.

أقام مشاريع خاصة بتنمية الإبداع والتميز واستهدف في هذا المشروع جميع أعضاء هيئة التدريس بالمملكة عمل على تطوير جميع الجامعات بأكبر وأحدث المراكز العلمية والبحثية والتقنية قام بدعم المنظومة التعليمية بجميع مراحل التعليم المختلفة وذلك بجميع الطرق التي تفيد الطلبة والطالبات.

وبذلك نكون قد قمنا بعرض جميع إنجازات الملك سلمان التي قام بها علي مدار فترة حكمه للمملكة العربية السُّعُودية بالإضافة إلي عرض تاريخ ذكري البيعة السابعة أيضاً علي موقع ثقفني.