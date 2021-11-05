نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن رخصة العمل وصلاحية رخصة العمل وكرت العمل ورسوم مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن رخصة العمل وصلاحية رخصة العمل وكرت العمل ورسوم مكتب العمل، يقوم مكتب العمل بتوفير العديد من الخدمات عبر وزارة الموارد البشرية للمواطنين والوافدين على أرض المملكة العربية السعودية، وتم توفير هذه الخدمات إلكترونيا وذلك للتسهيل على العامل أو الوافد وصاحب العمل أو المواطن بالمملكة العربية السعودية الوصول للبيانات والحصول على الخدمات المقدمة من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وسنذكر في هذه المقالة الاستعلام عن رخصة أو كرت العمل برقم الإقامة الخاص بالعامل أو الوافد بالمملكة العربية السعودية بالإضافة لكيفية تجديد رخصة أو كرت العمل بسهولة وبدون تعقيد مباشرة.

استعلام عن بلاغ هروب ونقل كفالة وافد والاستعلام عن عامل وافد عبر مكتب العمل.

ماهية كرت العمل

رخصة العمل أو كرت العمل تعد بطاقة للوافد أو المقيم بالمملكة العربية السعودية بغرض العمل، وتثبت رخصة أو كرت العمل أهلية صاحبها بالدخول في نطاق الأعمال بالمملكة العربية السعودية، ويمكن للوافد الاستعلام والحصول على رخصة العمل أو كرت العمل من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رخصة أو الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود

الاستعلام عن رخصة العمل أو الاستعلام عن كرت العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود من الخدمات المهمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية للوافدين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمباشرة العمل واستكماله للوافد وللاستعلام قم باتباع الخطوات الآتية:

قم أولا بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية من هنا.

قم باختيار من الاستعلام أمامك خدم الاستعلام عن رخص العمل.

ستنتقل لصفحة أخرى.

ستظهر لك في الصفحة الأخرى فراغات لرقم الإقامة أو رقم الحدود.

قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاص بك.

قم بكتابة رمز التحقق الموضح أمامك.

اضغط على استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بكرت العمل أو رخصة العمل.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب وكيفية التسجيل في خدمة المساعدة المقطوعة.

صلاحية كرت العمل

صلاحية رخصة العمل هي الفترة المحددة من وزارة الموارد البشرية للوافد أو المقيم الراغب بالعمل بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل كما ذكرنا سابقا كما يمكن أيضا تجديد رخصة العمل من أجل مد الفترة الخاصة بالوافد أو المقيم للعمل مجددا.

تجديد رخصة العمل برقم الإقامة أو رقم الحدود

يمكن للوافد أو المقيم بالمملكة العربية السعودية تجديد رخصة العمل عبر رقم الإقامة أو رقم الحدود عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية باتباع الخطوات الآتية:

طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وطريقة التقديم على طلب سداد القرض.

قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية في الرابط الذي ذكرناه في الأعلى.

ثانيا قم باختيار خدمة إصدار رخصة عمل أو تجديد رخصة عمل أو تجديد كرت العمل.

قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم الحدود.

سيقوم الموقع بإشعارك بالمبلغ المطلوب لقاء تجديد رخصة العمل.

بعد تسديد القيمة المطلوبة لقاء الخدمة ستقوم وزارة العمل أو وزارة الموارد البشرية بتجديد رخصة العمل الخاصة بالوافد أو المقيم.

استعلام عن رسوم مكتب العمل أو رسوم رخص مكتب العمل

للاستعلام عن رسوم مكتب العمل أو رسوم رخص مكتب العمل فقد حددتها وزارة الموارد البشرية ورسوم مكتب العمل كالآتي:

إذا كان عدد العمال أقل من العدد المسموح فيقوم صاحب العمل بدفع 23.3 ريال سعودي لليوم الواحد عن كل عامل أي مجموع 700 ريال سعودي شهريا أو 8400 ريال سعودي سنويا.

إذا تخطى عدد العمال العدد المسموح فيكون المبلغ 26.6 ريال سعودي يوميا أي 800 ريال سعودي شهريا أي 9600 ريال سعودي سنويا.

حجز موعد المرور عن طريق تطبيق أبشر للأفراد للمواطنين بالمملكة العربية السعودية.