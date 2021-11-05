ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلع عبر etec.gov.sa

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ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعديلات جديدة على ضوابط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تعتبر هذه الرخصة من أهم شروط مزاولة مهنة التعليم بمدارس المملكة، ، ويستطيع العاملين بالتعليم الحصول على الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار المخصص لها، ليتم بعد ذلك الدخول على رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والحصول عليها إلكترونياً، ضمن تفعيل النظام الرقمي في مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، تنفيذاً لرؤية 2030 التي تسير على طريق التحديث والتطوير ورفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات ومنها العاملين بالتعليم، وخلال السطور التالية سنوضح لكم رابط الاستعلام عن هذه الضوابط الجديدة.
رابط الاستعلام عن ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
- الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.
- الضغط على مربع ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
- الاطلاع على البنود الجديدة.
الضوابط الجديدة لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
- يقتصر الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية على المعلمين والمعلمات فقط، بالإضافة للراغبين للعمل بوظائف التعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص في السعودية.
- مدة سريان الرخصة المهنية 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.
- يمكن التقدم بطلب إصدارها سنه بعد إعلان نتيجة أحدث اختبار للمتقدم.
- أن يكون المتقدم على الرخصة المهنية حاصلاً على المؤهل المناسب حسب اشتراطات جهة العمل.
- يكون مستوفي سنوات الخبرة المحددة لكل مستوي من مستويات الحصول على الرخصة.
- الحصول على الدرجة المقرر لكل مستوي سواء في الاختبار التربوي العام أو في الاختبار التخصصي.
- ألا يكون قد مر أكثر من 12 شهر على الاختبار الأحدث “التربوي العام ، التخصصي” عند التقديم للحصول على الرخصة المهنية.
- يحق لمن اجتاز أحد الاختبارين أو كلاهما “اختبار كفايات المعلمين العام، التخصصي”، التقدم لإصدار الرخصة المهنية بحد أقصي نهاية عام 2023.
- يمنح الصادر لهم رخصة مهنية للمعلمين قبل صدور الضوابط الجديدة عام كامل إضافي لسريان الرخصة، مع إمكانية التقدم بطلب ترقية الرخصة لمستوي أعلي في حالة توافر الشروط.
- تجديد الرخصة المهنية للمعلمين يجوز التقديم عليه خلال السنة الأخيرة لمدة سريان الرخصة
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