ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب إطلع عبر etec.gov.sa

ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعديلات جديدة على ضوابط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تعتبر هذه الرخصة من أهم شروط مزاولة مهنة التعليم بمدارس المملكة، ، ويستطيع العاملين بالتعليم الحصول على الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار المخصص لها، ليتم بعد ذلك الدخول على رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والحصول عليها إلكترونياً، ضمن تفعيل النظام الرقمي في مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، تنفيذاً لرؤية 2030 التي تسير على طريق التحديث والتطوير ورفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات ومنها العاملين بالتعليم، وخلال السطور التالية سنوضح لكم رابط الاستعلام عن هذه الضوابط الجديدة.

رابط الاستعلام عن ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.

الضغط على مربع ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

الاطلاع على البنود الجديدة.

الضوابط الجديدة لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات