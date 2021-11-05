وظائف الحج والعمرة للرجال والنساء 1443هـ ورابط التقديم

شهدت الأيام الأخيرة زيادة في عمليات البحث حول وزارة الحج والعمرة، فقد أعلنت الحكومة السعودية منذ أيام عن إزالة الحواجز والعديد من القرارات الجديدة وفتح باب التسجيل لأداء العمرة، فقد تم تقديم العديد من التسهيلات للقيام بالعبادة والصلاة في المسجد الحرام والكعبة بدون أي صعوبات، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة لكل من الرجال والنساء، علماً بأن هذه الوظائف متاحة في كل من المدينة المنورة ومكة ووصل عدد هذه الوظائف الشاغرة إلى 44 وظيفة في مختلف التخصصات، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا رابط التقديم على وظائف الحج والعمرة 1443 وشروط التقديم.

وظائف وزارة الحج والعمرة 1443:

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن وظائف وزارة الحج والعمرة 1443، وأن التقديم على هذه الوظائف متاح لمدة 14 يوم من لحظة بدء التقديم، ويتاح التقديم لكل من الرجال والنساء حيث يشترط توافر بعض الشروط الهامة التي نعرضها من خلال هذا المقال.

شروط التقديم على وظائف الحج والعمرة 1443:

يجب أن يكونوا المتقدمين سواء من (الرجال أو النساء) من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها. أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الوظيفة سعودي الجنسية أن يتقن إحدى هذه اللغات (الباكستانية – الأوزبكية – الإندونيسية – الصينية – الفارسي – الهوسية – الأوردية – المالية – التركية). يتم قبول الشخص المتقدم إذا تم اجتياز اختبار المقابلة الشخصية التي تعتمد على اللغة كتابة ومحادثة التأكد من إدخال كافة البيانات التي يتم إدخالها ومطابقتها مع المستندات التي يتم إرفاقها أثناء التقديم

رابط وزارة الحج والعمرة 1443 وكيفية التقديم:

يتم التقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي وزارة الحج والعمرة السعودي للتمكن من التقديم والحصول على الوظائف المتاحة، وذلك من خلال اتباع كافة إجراءت التقديم وتوافر الشروط التي تم ذكرها أعلى المقال، علماً بأن فترة التقديم حوالي 14 يوم تبدأ من يوم الأحد الموافق 2 من ربيع الثاني 1443 وتنتهي في يوم السبت الموافق 15 من ربيع الثاني.