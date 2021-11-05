أحصل على 100 ألف خلال دقائق بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أقساط مجدولة

أحصل على 100 ألف خلال دقائق بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى ونقدي تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام الشريعة بالمملكة ، حيث يهدف هذا التمويل الشخصي إلي تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد وفرت شركة التيسير للتمويل هذا البرنامج التمويلي بإجراءات سريعة وسهلة على جميع العملاء ، وذلك من خلال سرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي.

أحصل على 100 ألف خلال دقائق بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

شركة التيسير للتمويل من أهم شركات التمويل بالمملكة والتي تقدم مجموعة من المنتجات التمويلية الميسرة تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي ساما ، حيث تقدم الشركة عرض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، كما أتاحت الشركة للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، الفرصة للاستفادة من تمويل شركة التيسير ، بأقل دخل شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب ، كما تعمل الشركة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العملاء ، لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية ، وتوفر الشركة أيضاً العديد من المزايا ، والتي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي الميسر المتاح لدى الشركة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ من خلال متابعة هذا المقال علي الشروط الأساسية التي حددتها الشركة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة.

مميزات برنامج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل

برنامج تمويل شركة التيسير تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

إجراءات سريعة وميسرة للحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول من خلال هذا البرنامج التمويلي علي مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي.

تقدم الشركة موافقة فورية وسريعة خلال دقائق من التقدم بطلب التمويل الشخصي.

المواطن المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

لا يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل للاستفادة من برنامج تمويل شركة التيسير لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تبدأ من 12 شهر ، وتصل حتي 5 سنوات ، وذلك بأقساط شهرية مجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

إيداع نقدى سريع وفورى لمبلغ التمويل خلال 24 شهر.

قرض شركة التيسير للتمويل يتميز بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة التمويل.

الشروط الأساسية لطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير