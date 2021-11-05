ما هو النظام المساند لخدمات المدارس في السعودية

ما هو النظام المساند لخدمات المدارس؟ من أهم الأسئلة التي يبحث عنها عدد كبير الطلاب والكادر التعليمي في المملكة العربية السعودية، حيث لجأت الدولة مؤخراً إلى استخدام الوسائل التعليمية الحديثة الإلكترونية، وأصبحت سياسة متبعة من وزارة التعليم، والهدف هو مواكبة التطورات العالمية والتغييرات الأخيرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت لها آثار إيجابية باستمرار وتجعل الطلاب أصحاب مهارات حديثة ومتنوعة، واليوم من خلال السطور القادمة نتحدث معكم عن النظام المساند تفصيلياً، وخطوات التسجيل في هذا النظام.

النظام المساند لخدمات المدارس

النظام المساند هو نظامه جديد إلكتروني، والتي تم إنشاءه من قبل وزارة التعليم بالسعودية، حتى يساعد أولياء الأمور والمعلمين والطلاب أيضاً في العملية التعليمية الجديدة، ليكون متوافق مع الأنظمة المتبعة عالميا، وينضم هذا البرنامج إلى سلسلة برامج مميزة قدمتها وزارة التعليم الطلاب في الفترة الماضية، وخاصة في فترة ذروة انتشار فيروس كورونا والاعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد.

طريقة التسجيل في النظام المساند لخدمات المدارس

يوفر هذا النظام الخدمات للمعلمين والطلاب، حيث يتم من خلاله الحصول على الإشعارات المدرسية، ويتم التفاعل معها خلال فترة الفصول الدراسية، التي يتم العمل بها في المملكة، وهي ثلاثة فصول دراسية بدلاً من فصليين، ومن الجدير بالذكر أنه لأول مرة يتم الدراسة على ثلاثة فصول دراسية في العام الدراسي الحالي، ويتم التسجيل في نظام المساند من خلال الخطوات التالية: