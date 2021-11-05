نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة رخصة سير المركبة الرقمية عبر أبشر وكيفية الاستفادة منها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الإدارة العامة للمرور كيفية الاستفادة من خدمة رخصة سير المركبة الرقمية، التي تقوم بإظهار كافة التفاصيل المتعلقة برخصة سير المركبة وإثبات حالتها وملكيتها، وذلك عبر هذه الخدمة المتاحة على الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة من خلال تطبيق أبشر، كما أوضحت أن هذه الخدمة تعد بمثابة امتدادا لتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي في التعاملات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي سنوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمة بالخطوات.

خطوات خدمة رخصة سير المركبة الرقمية عبر أبشر

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدم إثبات سريان صلاحية الرخصة الرقمية وملكيتها، دون الحاجة إلى أن يكون الشخص حامل رخصة مطبوعة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر تطبيق أبشر.

القيام باختيار الهوية الرقمية.

بعد ذلك يتم تفعيل الهوية الرقمية.

ثم اختيار خدمة رخصة سير المركبة.

الخدمات الجديدة للأمن العام

الخدمات الجديدة التي تم تدشينها خلال ملتقى أبشر السابع في منصة أبشر أفراد، هي كالتالي:

خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور.

رخصة السير الرقمية للمركبة.

خدمة تسجيل رخصة سلاح ناري.

التسجيل الموحد في مدارس القيادة

خدمة إذن إصلاح المركبة

الخدمات الجديدة في منصة ميدان

خدمة تسجيل الحوادث المرورية من الميدان

التحقق من مالك الإبل بقراءة الشرائح.

خدمة التحقق من تصاريح الحج العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين.

خدمة تحقق رجال الأمن من الحالة الصحية للأشخاص.

الخدمات الجديدة التي تم تدشينها في منصة أبشر أفراد

خدمة تقارير أبشر.

خدمة تجديد الهوية الوطنية، وإصدار بدل فاقد إلكترونيا.

موافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد.

خدمات الجوازات للأسر الحاضنة.

خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

رخصة السير الرقمية.

خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة.

وذلك بالإضافة إلى تحديث النسخة المطورة من خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن هم أقل من 15 سنة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن استئناف مزاد لوحات المركبات، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك عن طريق حجز المواعيد من خلال منصة أبشر، وذلك من أجل حضور المزاد في إدارات المرور في مناطق المملكة العربية السعودية، كما أشارت إلى ضرورة أخذ كافة الاحتياطات الاحترازية.