نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد استمارة السيارة وكم رسوم تجديد الاستمارة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد استمارة السيارة من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعوديين الراغبين في تجديد رخصة المركبة الخاصة بهم، حيث لابد أن تستوفى كافة الأحكام والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للمرور ليتمكن كافة المواطنين من عمل الاستمارة الجديدة بسهولة ودون عراقيل وحتى لا يتعرض لدفع غرامة، حيث أورد قانون المرور بالمملكة العربية السعودية مجموعة من القواعد والخطوات بالإضافة إلى فرض رسوم لمعاقبة من يخالف ذلك، لذا سنعرض طرق وشروط تجديد استمارة السيارة 1443.

شروط تجديد استمارة السيارة

تعتبر شروط تجديد استمارة السيارة من الأمور الواجب توافرها ليتمكن كل مواطن بالمملكة العربية السعودية من تجديد الرخصة بشكل صحيح، وقد وضعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عدد من الشروط الواجبة والتي يجب التأكد من إتمامها قبل البدء في عملية التجديد، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

أولاً يجب أن يتم التأمين على السيارة أو أن يكون هناك وثيقة تأمين سارية.

يشترط فحص السيارة والحصول على استمارة فحص دوري سارية.

ضرورة سداد كافة المخالفات المرورية التي سجلت على السيارة.

الالتزام بدفع الرسوم الخاصة بتجديد الاستمارة.

في حالة التأخير عن موعد التجديد يجب التأكد من دفع 100 ريال سعودي غرامة تأخير.

رسوم تجديد استمارة السيارة

تعتبر تجديد استمارة السيارة من ضمن أهم بنود قانون المرور بالمملكة العربية السعودية، حيث يضمن لك التجديد في موعده عدم التعرض لأي غرامة مالية أو عقوبة يفرضها القانون على المتخلفين عن التجديد.

بالإضافة إلى ذلك فقد أوضحت إدارة المرور بالمملكة أن رسوم تجديد استمارة السيارة تحدد وفقًا لنوع السيارة كالآتي:

73 ريال سعودي لتجديد استمارة السيارات الخاصة الصغيرة.

96 ريال سعودي لسيارات النقل الصغيرة.

141 ريال سعودي قيمة تجديد استمارة السيارات المتوسطة وسيارات النقل المتوسطة أيضًا.

205 ريال سعودي لتجديد استمارة السيارات الكبيرة وسيارات النقل الكبيرة أيضًا.

184 ريال سعودي قيمة تجديد استمارة المقطورات.

طريقة تجديد الاستمارة

طريقة تجديد استمارة المركبة التي استوفت كافة الأحكام والشروط السابقة تتم من خلال عدة خطوات سهلة تتمثل في النقاط التالية:

أولاً يقوم المواطن بالتوجه إلى أحد المواقع المختصة بالفحص الفني للسيارات بالمملكة وإجراء فحص فني للسيارة.

بعد ذلك يقوم بسداد قيمة تجديد استمارة السيارة وفقًا لنوع السيارة كما وضحنا سابقاً، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين على السيارة.

ثم يقوم بفتح موقع منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال (اسم المستخدم – كلمة المرور – رقم الهوية – الرمز المرئي – كود التأكد).

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “خدمات المركبات”، ومنها يقوم باختيار خدمة “ تجديد استمارة السيارة “.

“. بعد ذلك يقوم المواطن بمراجعة البيانات الخاصة بالسيارة وتأكد من صحتها ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً يقوم بالنقر على زر “ تجديد استمارة “.

“. بعد ذلك يتم طباعة وثيقة التجديد.

ومن ثم التوجه إلى أقرب إدارة عامة للمرور بالمملكة لتقديم وثيقة تجديد الاستمارة التي تم طباعتها وانتظر لاستلام رخصة السير خلال 7 أيام من بداية تجديد الاستمارة.

غرامة التأخر في دفع رسوم التجديد

في حالة التخلف عن تجديد استمارة السيارة في الموعد المحدد وانتهاء فترة السماح التي تصل إلى 60 يوم من تاريخ انتهاء رخصة السير، تفرض الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية غرامة مالية عند تجديد استمارة السيارة.

حيث فرضت إدارة المرور بالمملكة سداد مبلغ 100 ريال سعودي عند التأخير عن تجديد استمارة السيارة بعد انقضاء مدة 60 يوم من آخر موعد سيران لرخصة السير.

يتم دفع قيمة غرامة التأخير بالإضافة لرسوم تجديد استمارة السيارة وفي حالة تأخر صاحب السيارة عن التجديد لأكثر من عام تطبق عليه غرامة تصل إلى 300 ريال سعودي، كما يمكن للمواطن تقديم اعتراض على المخالفات وغرامة التأخير بسهولة ويسر.

شروط تجديد استمارة السيارة تضمن لك تجديد رخصة السير لسيارتك وتجنب دفع غرامة التأخير والتي تصل إلى 300 ريال سعودي، لذا حال انتهاء رخصة سيارتك قم على الفور باتباع طرق التجديد واستلم رخصتك الجديدة في أقرب وقت.