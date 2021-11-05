أحصل على موافقة في غضون ساعات مع تمويل التيسير

تقدم شركة التيسير للتمويل عروض تمويلية مختلفة وأيضاً متنوعة حيث تقدم التمويل الشخصي السريع وأيضاً تقدم تمويل السيارات والذى يتميز بالحصول على الموافقة السريعة خلال ساعات من طلب التمويل وتمتاز تمويلات شركة التيسير بأنها متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومتوفر أيضا بالعديد من المزايا.

أحصل على موافقة في غضون ساعات مع تمويل شركة التيسير

تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل به العديد من المزايا التى تجعلة يتناسب مع تطلعات العملاء المختلفة ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تلك المزايا وهي

يتميز تمويل السيارات لدى شركة التيسير للتمويل بأن التمويل لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز قرض السيارات من التيسير بأن المتقدم يحصل على موافقة في غضون ساعات من طلب التمويل.

يتميز كذلك تمويل السيارات من التيسير بقسط شهري ثابت.

المتقدم للحصول على تمويل السيارت من التيسير لا يحتاج إلى كفيل.

أيضا طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل لا يحتاج لتحويل الراتب.

يستطيع أيضاً العميل الراغب في طلب التمويل أن يقوم بطلب التمويل الكترونياً.

مستندات طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل

يحتاج العميل المتقدم والراغب أيضاً في طلب الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير توفير الأوراق التالية

تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول أو الاقامة.

كذلك لابد من تقديم رخصة قيادة سارية.

للعاملين بالقطاع الخاص تقديم شهادة التأمينات الإجتماعية.

كذلك تقديم كشف حساب بنكي لأخر فترة ثلاثة أشهر.

خطاب تعريف بالراتب.

كذلك تقديم العنوان الوطني بالسعودية.

شروط الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل

يستطيع شريحة كبيرة من العملاء العاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً العاملين بالقطاع الخاص طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل ولكن بعد توافر جميع الأحكام والشروط الخاصة بالحصول على التمويل وهي كما يلي