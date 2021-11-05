دعم ريف في الباحة.. طريقة التسجيل في رابط دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة وخطوات الاستعلام عن الدعم الريفي

برنامج دعم ريف، يوفر لجميع المزارعين العاملين في القطاع الريفي من الأسر المنتجة وربات البيوت الحصول على دعم مادي غير مسترد، ويرغب الكثير من المواطنين السعوديين، في التعرف على طريقة التسجيل في رابط دعم ريف الحكومي، ويمكن التقديم في الدعم الريفي إلكترونيا لمن يمتهن أحد المهن الزراعية المعتمدة في برنامج ريف الحكومي التابع إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، وهناك عدد من الشروط يجب معرفتها قبل البدء في عملية التسجيل، حيث تساعدك معرفة الشروط في التقديم للحصول على دعم ريف، وفي هذه المقالة نستعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بدعم ريف وجميع الشروط المعلنة وكيفية التسجيل.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تعد طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة والأسر الريفية بسيطة، حيث يقدم برنامج ريف دعم مالي يقدر بقيمة 1000 ريال سعودي ولغاية 4500 ريال سعودي، وفقا للطلب المتقدم بعد أن تتم دراسته من قبل المختصين، وتتم الدراسة بعد عملية التقديم بنحو 60 يوما من تاريخ التقديم، وفي حالة قبول الطلب الخاص بكم تتم عملية صرف وإيداع الدعم المالي في حسابك البنكي، ويعد هذا الدعم المادي هو دعم غير مسترد، أي أنك تحصل على المال الذي يمكنك من تطوير مشروعك وزيادة الإنتاج الخاص بك دون إعادة هذا المال، وقد استفاد من منصة دعم ريف أكتر من 30000 ألف مواطن من المزارعين ومن الأسر الريفية، وننتقل للحديث عن خطوات التسجيل.

طريقة وهطوات التسجيل في رابط دعم ريف

أولا، قم بالتوجه وتسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف. ثانيا، الآن عليك الضغط على أيقونة (ابدأ بطلب الدعم). ثالثا، بعد ذلك، أنشئ حسابًا جديدًا. رابعا، قم بكتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في الخانات المحددة. خامسا، تصل لك رسالة نصية تتضمن رمز التحقق لدخول المنصة. سادسا، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك. سابعا، قم بكتابة رقم الحساب البنكي الخاص بك. ثامنا، يتم الآن تفعيل الحساب آليًّا للمستفيد. أخيرا قم بالتقديم على برامج التنمية الريفية.

شروط التسجيل في دعم ريف

الشرط الأول، أن تكون سعودي الجنسية.

الشرط الثاني، يجب أن لا تكون لديك وظيفة حكومية أو قطاع خاص.

الشرط الثالث، أن لا يكون لديك سجل تجاري.

في حالة كنت متقاعدا يجب أن لا يزيد راتبك الشهري عن 9000 ريال.

يجب أن يكون عمرك أكثر من 21 عام.

لا يؤثر برنامج ريف على الضمان الاجتماعي.

أن يكون لديك حساب بنكي نشط مسجل بإسمك.

امتلاك وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة.

يتم تقديم الطلب عبر منصة ريف.

يجب أن تكون لديك أحد المهن الزراعية وأن تكون مشرفا عليها.

كم دعم ريف

وردت الكثير من الأسئلة بخصوص، كم مبلغ دعم ريف، حيث يتم احتساب الدعم الخاص بالأسر المنتجة “القيمة المضافة” بنسبة 10٪، وذلك من رأس المال الذي قد تم اعتماده في الطلب الذي قم بتقديمه عبر منصة ريف، وتبلغ قيمة الدعم السنوية نحو 54 ألف ريال سعودي، فيما تبلغ قيمة الدعم الشهري 4500 ريال.

ما هو رقم دعم ريف

مكن برنامج الحكومي إمكانية الإتصال والتواصل من أجل الاستفسار وتقديم الشكاوى لفريق دعم ريف، وذلك عبر الرقم الموحد والمجاني 19930، ويتم استقبال اتصالاتكم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.