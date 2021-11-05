موعد صرف دفعة برنامج حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021

أعلن برنامج حساب المواطن عن المدة المتبقية على موعد صرف الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021، ووفقا لما ذكره برنامج حساب المواطن فإن المدة المتبقية على موعد صرف دعم حساب المواطن هي خمسة أيام، كما هو معتاد أيضا من البرنامج أن يقوم بصرف الدفعات بشكل منتظم في ليوم العاشر من كل شهر ميلادي، في حالة إذا كان هذا اليوم لم يوافق يوم من أيام العطلة الرسمية أو إجازة أسبوعية.

موعد صرف وإيداع دعم حساب المواطن لشهر ربيع الأول 1443 نوفمبر 2021

سوف يتم صرف وإيداع الدفعة 48 كما أوضح برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من شهر نوفمبر 2021 الموافق 5 من شهر بيع الثاني لعام 1443، حيث يتم إجراءات إيداع الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج، من بداية اليوم ويستمر على مدار اليوم، كما يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إمكانية معرفة القيمة المستحقة من الدعم، وذلك من خلال استخدام خاصية حاسبة الدعم التقديرية.

خطوات معرفة استحقاقك في برنامج حساب المواطن

أولا عليك القيام بزيارة المقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

ثانيا تقوم بالضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية الموجودة على واجهة الموقع.

ثالثا: تقوم بملأ الحقول المطلوبة حتى تظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر.

ملحوظة تأكد من ملأ البيانات بشكل صحيح، حتى تعرف القيمة التقديرية الصحيحة لمبلغ الدعم المستحق.

موعد صرف الدفعة المستحقة لشهر ربيع الثاني 1443 ديسمبر 2021

وفقا لنظام صرف الدفعات من برنامج حساب المواطن، فمن المتوقع صرف دفعة شهر ديسمبر 2021 في اليوم التاسع من الشهر الميلادي، الموافق اليوم الخامس من شهر جمادي الأول، حيث يوافق اليوم العاشر يوم جمعة، ووفقا لما أوضحه برنامج حساب المواطن خلال الدفعات السابقة، أنه في حالة وافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي المخصص لصرف الدعم يوم الجمعة، فإنه يتم صرف الدعم يوم الخميس، وفى حالة وافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي يوم السبت، يتم صرف الدفعة للمستحقين والمستحقات في اليوم التالي له وهو يوم الأحد، لذلك فمن المتوقع صرف الدفعة يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021.