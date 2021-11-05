نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل من بنك الرياض السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل هو واحد من أنواع منتجات التمويل التي تتوافق مع الأحكام الإسلامية في المملكة العربية السعودية والتمويل متوفر من خلال البنوك السعودية وعلى رأسها بنك الرياض السعودي الذي وفر قرض شخصي بدون تحويل الراتب ويوفر مميزات عديدة أفضل من شركات تمويل شخصي كما وفر أيضًا التمويل التأجيري للسيارات المستعملة 1443.

قرض بدون تحويل راتب وبدون كفيل

هو واحد من أنواع قروض بنك الرياض السعودي ويتميز بفترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر كاملة، كما أن التمويل يصل إلى قيمة 300 ألف ريال سعودي، وقد سهل البنك إجراءات الطلب، ولكن حتى يتم القبول ينبغي توافر مجموعة من الشروط وهي:

شروط تمويل شخصي بدون تحويل راتب

ضرورة ألا يقل عمر المتقدم عن 23 عام.

ينبغي أن يكون صاحب الطلب من المواطنين العاملين في البنوك في المملكة العربية السعودية.

ألا تكون قيمة الرواتب أقل من عشرة آلاف ريال سعودي.

يشترط أيضًا مضي عام على الأقل في جهة العمل المنتسب لها صاحب الطلب.

ألا يكون هناك التزامات مالية موقعة على صاحب الطلب لدى البنك أو أي بنوك أخرى، أو على الأقل ألا تزيد الالتزامات عن 33% من إجمالي قيمة الدخل الشهري.

قرض السيارة بدون تحويل راتب

وقد وفر البنك التمويل التأجيري أو قرض السيارة المستعملة بدون تحويل الراتب وذلك للعملاء المدرجين في القائمة المعتمدة لدى البنك، وحتى يحصل المواطن الحاصل على الجنسية السعودية على التمويل التأجيري للسيارات المستعملة يتعين أن تتوافر الشروط التالية به:

سن العميل لا يقل عن واحد وعشرين سنة.

إجمالي الراتب ينبغي ألا يقل عن ستة آلاف ريال سعودي.

يشترط ألا تكون الخدمة في العمل أقل من ثلاثة أشهر.

بينما في حال الجهات الغير معتمدة في بنك الرياض فينبغي أن يكون سن العميل لا يقل عن 21 سنة، والراتب لا يقل عن ثمانية آلاف ريال سعودي سواء للمقيمين أو المواطنين، مع ضرورة أن تكون مدة الخدمة للمواطن الحاصل على الجنسية السعودية ليست أقل من ثلاثة أشهر والوافد لا تقل عن ستة أشهر كاملة.