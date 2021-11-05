تمويلك نقدى فورى بدون تحويل الراتب وبدون أي ضمانات بأسهل الشروط والمتطلبات

تمويلك نقدى فورى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي فورى وسريع يبحث عنه الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد جاءت منصة سلفة الإلكترونية كأول منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم منتجات تمويلية بصيغة إسلامية مصرحة من البنك المركزي ، كما توفر منصة سلفة الإلكترونية من خلال تلك المنتجات التمويلية مبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين السعوديين بأسهل الشروط.

تمويلك نقدى فورى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون أي ضمانات ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر واحد من أهم عروض التمويل الشخصي الذي تقدمه منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث أتاحت منصة سلفة للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً إمكانية الاستفادة من تمويل منصة سلفة ، بأقل دخل شهري وأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يمكن للعميل التقديم على طلب تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مكاتب المنصة داخل المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

تمويل منصة سلفة الإلكترونية متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. لا يحتاج العميل إلي تحويل الراتب الشهرى للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل ، لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية والشرائية. إيداع نقدي فورى وسريع لمبلغ التمويل في الحساب البنكي الخاص بالعميل ، والمعتمد لدى منصة سلفة الإلكترونية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي، من خلال التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية. خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، لتقسيط مبلغ السلفة النقدية من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب