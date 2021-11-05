نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 500 الف ريال بدون ضمان وبفائدة 1% فقط للمتقاعد وسعودي أو مقيم في المقال التالي

يقدم بنك الرياض المعروف في المملكة العربية السعودية يعتبر من أكثر البنوك معرفة ومصدقيه تمويل شخصي يصل الي 500 الف ريال للمواطن الحامل للجنسية وكذلك المقيم بالمملكة، كما يوفر بنك الرياض تطبيقها الإلكتروني للتسهيل علي عملائه التواصل من خلاله والحصول علي كافة الخدمات العديدة والمتنوعة التي يقدمها بنك الرياض، فقد يشرح من خلال التطبيق كافة القروض المتنوعة مع ذكر مزاياه كل تمويل علي حده، والشروط التي لابد من توافرها لدي العميل المتقدم عند الحصول علي القروض والملفات والأوراق المطلوبة، فقد يتطلب بنك الرياض بعد الأساسيات، حيث يقدم كل تمويل فيهم لفئة محددة براتب شهري محدد، كما هناك ميزه يجب معرفتها وهي أن بنك الرياض مُصنف من ضمن البنوك الإسلامية وتقدم كافة القروض باتباع أحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، وذلك لكون أن البنك تابع لمؤسسة النقد العربي، كما يقدم القروض بهامش ربح منخفض وبشروط غير معقدة وسلسة جداَ للعديد من الأشخاص. مميزات وشروط الحصول علي تمويل بنك الرياض يلتزم بنك الرياض بتقديم كافة خدماته طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

سداد الديون بهامش ربح منخفض وتنافسي مع البنوك الأخري.

تقديم خطط مناسبة لجميع الفئات في المملكة العربية السعودية سواء كان مواطن، مقيم، أو متقاعد.

يمكن للمتقاعدين اللذين هم دون الـ 72 عاماً الحصول علي القرض.

إذا تم تحويل الراتب الي المصرف يتم سقوط الديون.

منح العميل المتقدم تأمين تكافلي علي الحياة، فإذا توفاه الله يتم إعفاء ورثته من سداد الأقساط. شروط الحصول علي تمويل بنك الرياض العمر يجب ان لا يقل عن ثمانية عشر عاماً إذا كان مواطن سعودي، ولا يقل للمقيم بالمملكة عن اثنين وعشرون عاماً.

أن يكون العميل قد التحق بعمله منذ عاماً أو أكثر ويشترط أن لا يقل عن ذلك.

الراتب الشهري يجب أن لا يقل عن 5000 ريال.

الحد الأقصى للقرض 500 الف ريال بفترة سداد 60 شهر كحد أقصي. طريقة التقديم علي القرض من بنك الرياض قم بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص ببنك الرياض وكتابة كافة البيانات مع تحديد المبلغ الذي ترغب بالحصول عليه.

تقديم خطاب يفيد بالراتب الشهري ومدة الالتحاق بالعمل. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل شخصي 500 الف ريال بدون ضمان وبفائدة 1% فقط للمتقاعد وسعودي أو مقيم - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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