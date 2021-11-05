نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف وطريقة التسجيل للحصول على الدعم الريفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الآونة الأخيرة وجدنا أن وزارة الزراعة السعودية تسعى جاهدة لزيادة نسبة نجاح المشروعات الريفية داخل أراضيها، بحث يتم تقديم دعم مادي للأفراد العاملين بالريف والأكثر استحقاقًا لهذا الدعم، وهذا يظهر بشكل كبير من خلال إنشائها لبرنامج الريف، وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل هذا المقال.

برنامج ريف

إن برنامج دعم ريف يعد من أشهر البرامج التي تم إطلاقها من قبل وزارة الزراعة السعودية، وذلك بغرض تقديم الدعم المادي المناسب لكل مواطن لديهم مشروعه الريفي الخاص، بحيث يتم تهيئة مشروعه بشكل أكبر على النجاح.

لكن الاستفادة التامة من الخدمات التي يطلقها برنامج الدعم الريفي لا تتم إلا من خلال عددًا من الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم، ومن أهم هذه الشروط، أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية دون أن يتحصل على أي جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب أن يكون المتقدم لا ينتمي لموظفي القطاع الحكومي أو الخاص، بحث يتم تقديم له الدعم المادي دون أن يتم رفض طلبه، كما يجب ألا يكون لديهم سجل جنائي، أو صدر ضده أي عقوبات.

كيفية التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

إن عملية التسجيل بهذا البرنامج تتم من خلال اتباع عددًا من الخطوات، والتي سوف نقوم بعرضها بالشكل الآتي:

تتمثل أولى الخطوات في دخول المتقدم بصورة مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة ريف على الانترنت، وذلك يتم من خلال ريف.

وبعدها يقوم المتقدم بالذهاب إلي أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

ومن ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الخاصة به والتي تطلب منه على الموقع. وهذا البيانات عبارة عن إدخاله لاسم بالكامل، وكذلك رقم المرور.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالخول على أيقونة التسجيل الظاهرة أمامه بأسفل الشاشة

ثم يقوم بإدخال كود التحقق والذي يتم إرساله على هاتفه الشخصي المسجل به في هذا الموقع.

وبعدها تتم عملية التسجل بكل نجاح.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أهم المعلومات التي تدور حول برنامج ريف. كما قمنا بتوضيح السبب الرئيسي في نجاح هذا البرنامج فور إنشائه من قبل وزارة الزراعة. كما سردنا أيضًا خطوات التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي.