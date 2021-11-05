مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وهل ستكون حضورية أم أونلاين

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عمر شويل - جدة مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول، بعد بداية الفصل الدراسي الأول في موعده المحدد بالمملكة العربية السعودية يبحث الطلاب الآن مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول، حتى يكونوا على أهبة الاستعداد لهذه الاختبارات منذ فترة بعيدة للحصول على أعلى الدرجات والمذاكرة جيدًا لها وخاصةً بهذا العام الذي تم إلزام الطلاب به للحضور الفصلي رغم تفشي الجائحة.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

عملت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بأقصى جهدها هذا العام الدراسي من أجل توفير كافة السبل المتاحة من أجل تأمين الطلاب والحفاظ على سلامتهم أثناء الحضور الإلزامي في الفصول المدرسية، ومع اقتراب موعد اختبارات التيرم الأول يرغب الطلاب في معرفة ما هو الموعد المحدد لإجراء الاختبارات.

حيث قد تقرر أن تكون بداية اختبارات التيرم الأول من الرابع عشر من شهر نوفمبر القادم أي تبقى حوالي عشرة أيام على الاختبارات، حيث كان العام الماضي الاختبارات في شهر يناير ولكن تم تقديمها هذا العام بسبب تقسيم الفصول الدراسية الثلاثة فصول دراسية وبالتالي تم تغيير مواعيد كافة الاختبارات.

آلية تأدية اختبارات الفصل الدراسي الأول النهائية

ونظرًا لأن الكثير من الطلاب يتساءلون عن طريقة أداء الاختبارات النهائية للفصل الأول وهل ستكون بالحضور أم أونلاين بشكل إلكتروني، وحتى الآن لم تقم الوزارة السعودية بتحديد آلية الاختبارات النهائية للطلاب لمعرفة طريقة تأديتها، ولكن قد عاد الطلاب الذين تخطوا عمر الثانية عشر إلى دراستهم الحضارية مع باقي الطلاب، وتشير الأخبار المبدئية المتاحة إلى الآن أن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ستكون اختباراتهم عن بعد على الرغم من حضورهم في الفصول في الفترة الحالية.

إجازة الفصل الدراسي الأول في السعودية

بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات ستكون بداية إجازة الفصل الدراسي الأول قبل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ الإجازة في الخامس والعشرين من نوفمبر بعد التعديل الأخير الذي جاء من وزارة التعليم حيث تنتهي الإجازة بعد عشرة أيام أي في الخامس من ديسمبر قبل العودة مرة أخرى وبدء الفصل الدراسي الثاني للطلاب.