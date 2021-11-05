رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية والشروط اللازمة للتسجيل

رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية يرغب عدد كبير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية للتعرف على كيفية التسجيل الكترونيا في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، وهي واحدة من أشهر المؤسسات الخيرية الخاصة بتقديم مساعدات اليمن ومساعدات السيارة والعديد من المساعدات المالية في الكثير من المجالات للأشخاص من المواطنين السعوديين، حيث يتم التسجيل الكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة، حيث يرغب الكثير بالتقدم لطلب اجراء مشروع خاصة بالإسكان او السيارات في السعودية، وإليكم من خلال هذه السطور رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية وكذلك التعرف على شروط وضوابط التسجيل عبر موقع المؤسسة.

رابط وخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

توفر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية إمكانية التسجيل عبر الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة الكترونيا، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من خلال هذا الرابط.

يتم تحديد تسجيل جديد عبر الموقع.

يتم ادخال البيانات اللازمة للتسجيل مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الالكتروني الخاص بالمستخدم.

ادخال رقم المرور الخاص بالمستخدم بشكل صحيح ومن ثم ادخال كلمة السر بشكل صحيح.

يتم تأكيد الحساب ن خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، ومن ثم الدخول إلى الحساب بشكل طبيعي.

يتم الولوج الى الموقع ومن ثم اختيار البرامج الذي يرغب المستخدم في التسجيل به من بين البرامج المتاحة.

شروط الحصول على مساعدة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

وقد قامت المؤسسة بتحديد مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لكي يتم استحقاق الدعم او المساعدات التي يتم تقديمها عبر الموقع من برامج مختلفة، حيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي.