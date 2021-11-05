نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجاوز الأهلية للدعم للمستفيدين وحل مشكلة عدم الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجاوز الأهلية للدعم للمستفيدين في المملكة من حساب المواطن، إن حساب المواطن يقدم دعم لللمواطنين يمكنهم من سد أي أحتياجات ضرورية، فإن المملكة العربية السعودية بها مواطنين يعتمدون علي هذا الدعم في الحياة، ويعتبر هذا البرنامج من أهم برامج الدعم للمواطنين بالمملكة، ويذكر حساب المواطن خطوات تجاوز الأهلية للاستفادة من الدعم، لذلك نطلب من جميع المواطنين متابعة الموقع للاطلاع علي كل جديد لبرنامج الدعم.

خطوات تجاوز الأهلية للدعم للمستفيدين

إن برنامج الدعم يضع شرط للاستفادة من برنامج حساب المواطن للدعم، وتعتبر الأهلية من أهم الشروط التي يجب التحقق منها للاستفادة من دعم الدفعات، فإن شروط تجاوز هذه الأهلية تكون كالأتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم من حاملي الجنسية السعودية أو لديه بطاقة للتنقل في المملكة، أو لديه زوجة سعودية أو العكس لدي المتقدمة زوج سعودي.

يجب أن يكون المواطن مقيم في المملكة إقامة دائمة.

ألا يكون ألتحق المتقدم بأي دور رعاية أو إيواء أو سجن أي لابد من أن يكن حسن السير والسلوك.

لابد من أن تتطابق البيانات المسجلة بالجهات مع البيانات التي يذكرها المواطن أثناء التقديم علي الدفعة.

طريقة الدخول للاستعلام عن الأهلية

إن كل مواطن يدخل علي بوابة حساب المواطن للتأكد من أهليته لصرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، حيث أن خطوات الاستعلام عنها سهلة تكون كالتالي:

يضغط المواطن المستفيد علي بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

يدخل المواطن علي قائمة الاستعلامات ثم يضغط علي اختيار الاستعلام عن الأهلية.

يقوم المواطن بالنقر هلي أيقونة عرض الأهلية ويعرف المواطن إذا كان مؤهل أم لا.

في حالة عدم الأهلية يوضح البرنامج سبب عدم أهليته.

كما يقدم حساب المواطن خدمة للمواطنين تمكنهم من تقديم طلب للاعتراض علي عدم الأهلية.

موعد صرف دفعة حساب المواطن الجديدة

إن موعد صرف أي دفعة من برنامج حساب المواطن تكون في موعد محدد، وذلك الموعد قامت وزارة الموارد بتحديده في جدول زمني، تصرف الدفعات حسب الجدول أي في الموعد الرسمي وهو العاشر من كل شهر ميلادي.