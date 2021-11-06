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عمر شويل - جدة طريقة وشروط تسجيل الاختبار التحصيلي 1443 من المعلومات التي يفتقدها الكثير من الناس. حيث تعتبر الاختبارات القياسية من الاختبارات الهامة التي يجب على طلاب الثانوية العامة تأديتها. وذلك حتى يتم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة، حيث يعمل هذا الاختبار على تحديد مستوى الطالب سواء كان من الشعبة العلمية أو الأدبية. وفي السطور القادمة نتعرف على تفاصيل أكثر عن هذا الاختبار.

طريقة وشروط تسجيل الاختبار التحصيلي 1443

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في الطالب الذي يتقدم لاختبارات القياس، على سبيل المثال:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية والأصل.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون حاصلاً على مجموع في الثانوية العامة يتخطى 70%.

كما يجب على الطالب أن يكون مسجلاً في أحد المدارس المعترف بها داخل الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الطالب لائق طبياً وجسدياً، ولا يكون متزوج من قبل.

ومن جانب آخر، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 25 عام.

طريقة التسجيل في الاختبار التحصيلي

يتمكن الطالب من التسجيل في الاختبار التحصيلي من خلال عدة خطوات، ومن بينها:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لاختبارات قياس.

بعد ذلك، يقوم المواطن بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

يقوم الطالب بعد ذلك بكتابة كل من الاسم ورقم المرور الخاص به، وذلك حتى يتمكن من الدخول على الموقع.

بعد ذلك، يتم الضغط على “الاختبارات المتاحة للتسجيل”.

يقوم الطالب بالضغط على زر “اختبار التحصيل العلمي”، حيث يتم اختيار الموعد والمكان المناسبة للاختبار.

كما يجب على الطالب أن يقوم بتحديد الشعبية الدراسية التي ينتمي لها، سواء كانت علمية أم أدبي.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الموافقة على الشروط والأحكام، ثم يتم الضغط على كلمة “تسجيل”.

الرسوم التحصيلية الاختبارات القياسية

إلى جانب التعرف على طريقة وشروط تسجيل الاختبار التحصيلي 1443، يجب التعرف على الرسوم الخاصة بهذه الاختبارات، والتي تتمثل في:

تعتبر رسوم الاختبارات الورقية بمبلغ 100 ريال سعودي، وهذا في حالة التسجيل المبكر.

أما في حالة كان التسجيل في وقت متأخر من الإعلان عن التسجيل، يتم دفع رسوم 150 ريال سعودي.

إلى جانب ذلك، تكون الرسوم للاختبارات الإلكترونية 150 ريال سعودي.

والجدير بالذكر في الختام، أن طريقة وشروط تسجيل الاختبار التحصيلي من الموضوعات الهامة بالنسبة للكثير من الطلاب. وفي هذا التقرير نكون قد وضحنا كافة التفاصيل بهذا الموضوع.