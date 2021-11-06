نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف العوائد السنوية 1443 ورابط الاستعلام عن العوائد وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية موعد صرف العوائد السنوية بهذا العام 1443، حيث قامت وزارة المالية مؤخرا بتحديد موعد دخول التقرير السنوي للمسجلين في تلك المرحلة، كما توفر وزارة المالية خدمة الاستعلام عن العائد السنوي بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على شبكة المعلومات العالمية، وتعد هذه الخدمة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة السعودية التي انتشرت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة لتجنب التكدس والازدحام في المؤسسات الحكومية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وسوف نوفر لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني كافة المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع.

وزارة المالية تعلن موعد صرف العوائد السنوية 1443

أعلنت مؤخرا وزارة المالية موعد صرف العوائد السنوية لعام 1443 والتي كانت من المفترض صرفها مع بداية العام الجديد 1443، ولكن تم تأجيلها لعدة أسباب، وكشفت عن موعد أخر لصرف العوائد السنوية 1443 وجاء موعد الصرف في أواخر شهر جماد الثاني من العام الحالي 1443.

كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية 1443

للاستعلام عن العوائد السنوية هناك عدة خطوات يجب اتباعها والتي سنعرضها لكم فيما يلي:

القيام بالذهاب إلى منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لموقع وزارة المالية السعودية.

في حالة عدم تسجيلك للبوابة يمكنك إنشاء حساب جديد على المنصة باتباع الخطوات المعلنة على المنصة ثم الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية التوجد في أعلى الصفحة.

القيام باختيار الاستعلام عن استحقاق العوائد السنوية

ثم القيام بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدم في الأماكن المخصصة لذلك.

بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة جديدة تحتوي على بياناتك الشخصية وموعد الصرف العائد السنوي في حالة الموافقة على طلبك.

المستندات المطلوبة لصرف العائد السنوي للمستفيد 1443

للتعرف على المستندات المطلوبة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية من قبل للحصول على العائد السنوي عليكم متابعة النقاط التالية:

تقديم صورة من دفتر الأسرة أو العائلة للمستفيد.

تقديم صورة من ملكية ورثة المستفيد مع وجود أصل صك ملكية الورثة.

كيفية حجز موعد لمراجعة الإدارة العامة للعوائد السنوية

توفر وزارة المالية خدمة حجز موعد لمراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد من العوائد السنوية بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت واليكم خطوات حجز موعد لمراجعة العائد السنوي فيما يلي: