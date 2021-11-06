قسط 300 ألف علي 5 سنوات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبشروط سهلة وميسرة

قسط 300 ألف علي 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل ، أحد عروض التمويل الشخصي التي يبحث عنها العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، كما يبحث الكثير من العملاء بالمملكة عن تسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الدخل الشهري لهم ، وقد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، وبشروط ميسرة وسهلة لجميع العملاء ، كما أتاحت شركة اليسر لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من التمويل الشخصي لدى الشركة بأقل دخل شهري وأسهل الشروط.

أهم إمتيازات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة

شركة اليسر من أهم وأكبر شركات التمويل بالمملكة ، والتي تقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات التمويلية ، التي تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات المالية للمواطنين بالمملكة ، ويعتبر التمويل الشخصي الفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد تلك العروض التمويلية التي تقدمها الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من الإمتيازات للعملاء عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي المتاح لدى الشركة ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للعملاء من خلال عرض التمويل الشخصي.

يمكن أن تصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر حتي 300 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي.

خيارات للسداد عديدة متاحة لدى شركة اليسر ، لتقسيط مبلغ التمويل ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر.

إجراءات سريعة وميسرة لاستكمال طلب تمويل شركة اليسر.

موافقة فورية من الشركة علي طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

العملاء من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيمين أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر.

المواطن المتقاعد أيضاً يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يمكن لطالب التمويل الحصول على سيولة نقدية فورية من خلال هذا البرنامج التمويلي.

شروط الاستحقاق لطلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل في المملكة العربية السعودية

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 22 سنة للاستفادة من تمويل شركة اليسر.

60 سنة هو الحد الأقصى لعمر طالب التمويل عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بالمملكة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل ، أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر .

الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل شركة اليسر في المملكة العربية السعودية