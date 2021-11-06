خطوات التسجيل في حافز 1443 وطريقة تحديث البيانات للدعم

تقدم وزارة الموارد البشرية في السعودية، حدمة التقديم على برنامج حافز ويهدف هذا البرنامج لتقديم المساعدة المادية والتدريبة الشباب السعودي من المقبلين على الالتحاق بسوق العمل، للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم، ويقوم المتقدمين بالتسجيل في البرنامج عبر البيانات الخاصة بهم المنصة الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد من خلال الدخول على موقع طاقات، وتعد الخبرة المكتسبة من التدريبات أحد الأسباب التي تتيح الفرصة أمام الشباب للحصول على عمل ملائم، وقد أتاحت الوزارة خطوات التسجيل في حافز 1443ومنا سنعمل على تقديم توضيح عن طريقة تحديث البيانات في حافز.

طريقة التسجيل في حافز

وقد أتاحت الوزارة المعنية بالموارد البشرية البرنامج حافز وأطلقت عليه اسم طاقات، ويهتم البرنامج بتوفير فرص عمل للشباب، ويتم التسجيل في البرنامج كالآتي:

يقوم المستخدم بالدخول على موقع طاقات حافز.

ثم تقوم بالنقر على خانة المستخدم الجديد، في أعلى الصفحة من جهة اليسار.

وستنتقل بعد ذلك للمنصة الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد.

ثم قم بتسجيل دخولك للمنصة، بواسطة البيانات المسجلة في أبشر.

أدخل كافة المعلومات المطلوبة.

ستستلم رسالة عبر الهاتف، تقوم بكتابتها في المكان المخصص لها في الموقع.

هنا ستنتقل للصفحة المخصصة ببرنامج طاقات، لتدوين كافة معلوماتك الشخصية.

أدخل رقم الهاتف الخاص بك، واضغط على كلمة التأكيد.

ستقوم باستلام رقم للتحقق على الرقم الذي قمت بإدخاله قبل سابق، اكتب رقم التحقق وانقر على كلمة الإرسال.

اكتب بريدك الإلكتروني في الخانة المخصصة وانقر على إرسال.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اضغط على خانة تحديث البيانات.

فور الانتهاء من خطوة تحديث البيانات، ستنتقل لموقع حافز.

ثم قم بالنقر على اختيار إضافة المؤهل العلمي عبر منصة حافز.ستتضح أمامك كافة المعلومات المتعلقة بالمؤهل كالتالي: نوع الشهادة الحاصل عليها، تخصصك الأساسي، الدولة التي تم التخرج فيها، تخصص الجامعة، الدرجة التراكمية، تاريخ بدء وانتهاء الدراسة.

قم بالضغط على الحفظ والإغلاق، ثم على كلمة التأكيد.

كتابة كافة معلومات المتقدم مثل: اسم مدينة المتقدم، اسم المنطقة، اسم الشارع، اسم الحي، ثم تقوم باختيار كلمة نعم، وبعد ذلك تنقر على الحفظ.

يقوم المتقدم بالإجابة على كافة الأسئلة الصحية، ثم النقر على حفظ.

وبهذه الطريقة تكون قد قمت بالتسجيل في حافز.

كيفية تحديث حافز من الهاتف النقال

الدخول على موقع بطاقات.

سجل دخولك للموقع.

قم باختيار القائمة برامجنا من خلال قائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختار المهمات التي تريدها.

اتبع الإرشادات المتعلقة بالتسجيل في الدورة.لكي تستطيع إنهاء عملية التحديث، قم بإكمال كافة الدورات،وبهذا نكون قد تعرفنا على خطوات التسجيل في حافز 1443 وطريقة تحديث البيانات في حافز.