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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب قرض العمل الحر حتى 50 ألف ريال من بنك التنمية الرابط وطريقة التقديم والشروط في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن عمل حر يتيح لهم دخل يسمح لهم بالإنفاق على أسرهم دون اللجوء الى البنوك والمؤسسات طلب مساعدة في ظل الظروف الراهنة الغلاء وزيادة أعباء المعيشة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف أكتب عن قرض العمل الحر بالسعودية، حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية السعودي قرض العمل الحر، فهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، ومن خلال المقال نوضح الشروط وكيفية التقديم على التمويل، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر كواحدة من مساعيه تقديم قروض بدون فوائد عن طريق شركاء التمويل متناهي الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وينقسم قرض العمل الحر في السعودية إلى نوعين من التمويل يطرحها البنك، التمويل الأول لـ قرض العمل الحر هو التمويل متناهي الصغر، والتمويل الثاني لـ قرض العمل الحر هو النقل التشاركي، وذلك بحسب بنك التنمية السعودي حول قرض العمل الحر .
قرض العمل الحر التمويل متناهي الصغر:
- الفئة المستهدفة لـ قرض العمل الحر نقدي : الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية.
- عدد المستفيدين من قرض العمل الحر نقدي : 70,333
- رسوم خدمة قرض العمل الحر نقدي : لا يوجد
شروط وقيمة قرض العمل الحر:
حيث حدد بنك التنمية عدة شروط يجب توافرها للحصول على القرض وأهم هذه الشروط ألا يتجاوز مبلغ تمويل قرض العمل الحر 50 ألف ريال سعودي.
شروط تمويل العمل الحر:
شروط تمويل العمل الحر كالتالي:
- المستفيد سعودي/سعودية الجنسية أو أم لأبناء سعوديين لديها إقامة نظامية.
- عمره من 18 سنه إلى 60 سنة وأن يكون قادرًا على ممارسة النشاط من الناحية الجسدية والمهنية.
- ملتزم بممارسة العمل بنفسه في المشروع.
- حالته الائتمانية مناسبة.
- مقر إقامته الدائم في نطاق عمل الجهة.
- اجتيازه للمقابلة الشخصية.
- بالإضافة لشروط الجهات المتعاونة.
كيفية التقديم على قرض العمل الحر:
من الجدير بالذكر فقد يحتاج الراغبين في التسجيل والتقديم على قرض العمل الحرالي إتباع عدة خطوات كالتالي:
- التقدم بطلب التمويل عن طريق التسجيل في المنصة الوطنية للاسر المنتجة.
- التقديم على قرض العمل الحر فهو اختيار شريك التمويل من الجمعيات الخيرية الذي تقدم التمويل في المنطقة الجغرافية القريبة.
شروط للحصول على القرض الحر:
- شروط القرض الحر (النقل التشاركي) .
- موظفين براتب 14 ألاف ريال سعودي وأقل.
- العاطلين عن العمل وبدون راتب.
- غير المخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية.
خطوات إصدار وثيقة العمل الحر:
يجب اتباع الخطوات التالية لـ إصدار وثيقة العمل الحر بشكل صحيح:
- يتطلب الدخول إلى منصة العمل الحر والبدء في إنشاء حساب جديد بالنقر على “دخول”.
- وادخل كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح لـ إصدار وثيقة العمل الحر على سبيل المثال رقم الهاتف أو كلمة السر إذا كان هناك حساب فعال.
- انقر على تسجيل إذا كنت ترغب في إنشاء حساب جديد.
- لاستكمال عملية المصادقة لـ إصدار وثيقة العمل الحر من خلال معلومات حساب المستخدم على نظام أبشر.
- ثم نبدء في إكمال البيانات المطلوبة لطلب الوثيقة وبالتالي سوف يتم استخراجها بشكل سهل وبسيط.
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