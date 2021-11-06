اطلب قرض العمل الحر حتى 50 ألف ريال من بنك التنمية الرابط وطريقة التقديم والشروط

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة عن عمل حر يتيح لهم دخل يسمح لهم بالإنفاق على أسرهم دون اللجوء الى البنوك والمؤسسات طلب مساعدة في ظل الظروف الراهنة الغلاء وزيادة أعباء المعيشة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني سوف أكتب عن قرض العمل الحر بالسعودية، حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية السعودي قرض العمل الحر، فهو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، ومن خلال المقال نوضح الشروط وكيفية التقديم على التمويل، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر كواحدة من مساعيه تقديم قروض بدون فوائد عن طريق شركاء التمويل متناهي الصغر وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وينقسم قرض العمل الحر في السعودية إلى نوعين من التمويل يطرحها البنك، التمويل الأول لـ قرض العمل الحر هو التمويل متناهي الصغر، والتمويل الثاني لـ قرض العمل الحر هو النقل التشاركي، وذلك بحسب بنك التنمية السعودي حول قرض العمل الحر .

قرض العمل الحر التمويل متناهي الصغر:

الفئة المستهدفة لـ قرض العمل الحر نقدي : الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية. عدد المستفيدين من قرض العمل الحر نقدي : 70,333 رسوم خدمة قرض العمل الحر نقدي : لا يوجد

شروط وقيمة قرض العمل الحر: