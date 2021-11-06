التقديم في تحدي أبشر للإبداع إلكترونياً 1443 للمواطنين داخل المملكة

التقديم في تحدي أبشر للإبداع و الابتكار، فقد تم الإعلان عن بدء فعاليات جديدة من أجل التقديم في تحدي أبشر من أجل العمل علي تشجيع ممن يمتلكون العديد من الأفكار وأصحاب المبدعين حتي يتم الاشتراك في الأعمال الخاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والعمل علي تطويرها من خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى تحسين جميع الأعمال التي تخص العمل الميداني التي تتبع لقطاعات العمل التي تخص الوزارة والمساعدة علي تحسين عمليات التحول الرقمي عبر أفضل الوسائل الحديثة، ومن هذه الوسائل الذكاء الاصطناعي والإنترنت المتعلق بالأشياء والطائرات ذات الطابع المسير، وسوف نوضح لكم خطوات التقديم في تحدي أبشر للإبداع و الابتكار.

تحدي أبشر للإبداع و الابتكار

مبادرة تحدي أبشر واحدة من أهم المبادرات التي من خلالها يتم العمل علي استهداف توظيف وتقنين استخدام التقنية من أجل المساهمة في تحسين استخدام كافة الأعمال ذات الطابع التقني لجميع خدمات الوزارة، ويهدف هذا الاستهداف إلى تشجيع ثقافة الابتكار حتي يتم ترسيخ استخدام التقنية في خدمة الإنسان واستمرار تقديم الكثير من الخدمات وفق جودة عالية، ما يساعد علي سرعة الوصول إلى مراكز متقدمة من بين خمسة أمكان عالية لجميع الخدمات الحكومات التي تتم إلكترونياً، بما يحقق رؤية الاقتصادية للمملكة حتي عام 2030، علاوة علي ذلك يساعد بشكل سريع علي استمرار التطوير في الخدمات الخاصة بخدمات وزارة الداخلية سواء كانت خدمات رقمية أو خدمات ميدانية وتحقيق الأمن والسلامة لجميع خدمات المواطنين أو الوافدين داخل أراضي المملكة.

رابط التسجيل في تحدي أبشر

يستطيع جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين التقدم للتسجيل في منصة تحدي أبشر، علي أن يتم التسجيل بالخطوات التالية: