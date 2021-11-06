وظائف شاغرة طيران أديل من وتدريب علي رأس عمل عبر تمهير

وظائف شاغرة طيران أديل هو أحد أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث بالمملكة العربية السعودية. حيث أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وغيرها من المؤهلات العلمية المختلفة حسب الشروط الخاصة بكل وظيفة. وتعد أديل هي أحدث شركة طيران اقتصادي مملوكة في المملكة العربية السعودية والتي تم إنشاؤها خلال عام 2016 بغرض توفير رحلات جوية بأسعار اقتصادية تكون هي الأنسب لمعظم الراغبين في السفر. وتحتاج الشركة خلال كل فترة عدداً من الموظفين لشغل أكثر من وظيفة شاغرة للرجال والنساء. وأيضاً تقوم شركة طيران أديل بتوفير كورسات تدريب علي رأس العمل برواتب شهرية مجزية تصل إلي (3,000) آلاف ريال سعودي ومن خلال برنامج ” تمهير “. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل وظائف شاغرة طيران أديل وما هي شروط الالتحاق بالدورات التدريبية خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

وظائف شاغرة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والبكالوريوس والعديد من الدرجات العلمية المختلفة ومنها:

عدد (35) وظيفة شاغرة لأطقم طائرات في مجال خدمة العملاء للجنسين الرجال والنساء من الفئة العمرية (23-36) عام عل أن تكون بطريقة المناوبة بمدينتي جدة والرياض لحملة شهادة (HIGH SCHOOL) عل أن يكون نهاية فترة التقديم لشغل الوظيفة هو 10/1/2022 ولا يشترط وجود خبرة.

عدد (1) وظيفة شاغرة للموارد البشرية في مجال خدمة العملاء للجنسين الرجال والنساء من الفئة العمرية (23-36) عام علي أن تكون متدرب بالمناوبة بمدينة جدة لحملة شهادة البكالوريوس على أن يكون نهاية فترة التقديم لشغل الوظيفة هو 6/1/2022 ولا يشترط وجود خبرة.

عدد (1) وظيفة شاغرة لمهندس أداء طائرات في مجال بعمليات الطيران للجنسين الرجال والنساء من الفئة العمرية (27-55) عام على أن تكون بطريقة المناوبة دوام كامل (صباحي) بمدينة جدة لحملة شهادة البكالوريوس على أن يكون نهاية فترة التقديم لشغل الوظيفة هو 3/2/2022 وعدد سنوات خبرة لا تقل عن (2) سنة.

عدد (4) وظيفة شاغرة لمهندس في مجال الإصلاح والصيانة للرجال فقط على أن تكون بطريقة المناوبة دوام كامل (صباحي) بمدينة جدة لحملة شهادة البكالوريوس على أن يكون نهاية فترة التقديم لشغل الوظيفة هو 3/2/2022 وعدد سنوات خبرة لا تقل عن (5) سنوات.

توفر وظيفة شاغرة بمجال التسويق للجنسين الرجال والنساء للتدريب من الفئة العمرية (23-36) عام علي أن تكون متدرب بالمناوبة بمدينة جدة لحملة شهادة البكالوريوس على أن يكون نهاية فترة التقديم لشغل الوظيفة هو 1/1/2022 ولا يشترط وجود خبرة.

كما تتوفر العديد من الوظائف الأخري وكورسات التدريب علي رأس عمل. وبهذا نكون قد أتممنا نقل بعض تفاصيل بعض وظائف شاغرة طيران أديل. كما يمكن القيام بالتقديم لشغل الوظائف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة طيران أديل. كما يمكن القيام بالاتصال علي الرقم (920000212) من داخل المملكة في حالة الاستفسار عن أي سؤال.