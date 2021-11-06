موقع تسجيل حساب المواطن 2021 للحصول على الدعم في المملكة العربية السعودية

تسجيل حساب المواطن، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن عن موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن، وهو الدعم الذي تقدمه المملكة للأسر الأولى بالرعاية، حيث يوفر حساب المواطن دعم شهري لمستحقيهمن الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، والآن تتزايد الأسئلة الموجهة لحساب المواطن بشأن موعد استئناف التسجيل للمواطنين الجدد مرة أخرى، وقد أوضح العاملون على البرنامج الرد النهائي على ذلك، هذا ونرصد لكم اعزائي المواطنين في هذا المقال الحصري التفاصيل والخطوات التي حددتها الحكومة السعودية للتسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على الدفعات الجديدة من هذا الدعم.

تسجيل حساب المواطن

أعلنت إدارة البرنامج عن توقف تسجيل حساب المواطن وعن قبول أي طلبات جديدة منذ شهر مارس 2020 أي منذ عام ونصف تقريبا، وقد تم التصديق على ذلك بشكل رسمي والاكتفاء في الفترة الحالية بالمواطنين المسجلين الحاليين في البرنامج، وهم فقط من يسمح لهم بالحصول على الدعم بشكل شهري، وجدير بالذكر أنه مازال يقبل في البرنامج إضافة تابعين للأفراد المسجلين بالفعل في البرنامج مثل الأبناء و الزوجة، وقد ذكر برنامج حساب المواطن أنه عندما يتم تحديد موعد رسمي لاستئناف التسجيل سوف يقوم البرنامج في الحال بالإعلان عنه على كافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

خطوات تسجيل حساب المواطن الكترونياً

يمكن للمواطنين الراغبين في تسجيل حساب المواطن حين يتم اصدار قرار بقبول تسجيلات جديدة بشكل إلكتروني عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة تتمثل فيما يلي:

ينتقل المستخدم مباشرة إلى موقع “ حساب المواطن “.

“. ومن ثم يقوم باختيار “إنشاء حساب جديد”.

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها.

ثم عليه بإضافة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يجب إضافة البيانات الخاصة بتفاصيل العمل وقيمة الراتب الشهري، وتحديد عدد أفراد الاسرة..

ومن ثم إدخال رقم الحساب البنكي.

الضغط على ايقونة “التسجيل”.

اقترب الموعد الخاص بصرف الدفعة الجديدة من دعم برنامج حساب المواطن في المملكة السعودية، وفي الوقت الحالي يرغب الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على هذا الدعم التعرف على خطوات التسجيل للحصول على الدفعة المقرر صرفها خلال الايام القليلة القادمة، وبإتباع الخطوات السابقة يمكنكم التسجيل في الدعم بشكل الكتروني بكل سهولة.