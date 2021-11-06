نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليل استخدام جهاز الخدمة الذاتية للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التطور الدائم في منظومة خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، قامت الهيئة بتوفير مجموعة كبيرة من أجهزة الخدمة الذاتية ، لتوفير الخدمات عن طريق التعامل الرقمي ، في مختلف أنحاء المملكة ، مما يتيح توفير خدمة الجهور علي مدار الأربع والعشرين ساعة بدون الحاجة للتوجه لديوان خدمات الهيئة باستخدام جهاز الخدمة الذاتية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف معاً علي دليل استخدام جهاز الخدمة الذاتية للتأمينات الاجتماعية ، وخطوات التعامل و كيفية استخدام الأجهزة والاطلاع علي مدد الخدمة ، كما نستعرض لحضراتكم بيان بمواقع تلك الأجهزة لمعرفة الأقرب لكم والاستفادة من ميزة الوقت ، ويف نفس السياق يمكن لحضراتكم التعرف علي نظام مد الحماية التأمينية للسعوديين العاملين بدول مجلس التعاوني الخليجية من خلال موقعنا ثقفني.

دليل استخدام جهاز الخدمة الذاتية للتأمينات الاجتماعية

يقدم جهاز الخدمة الذاتية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، خدمات لعملاء أنظمه التقاعد العسكري والمدني ، والمستفيدين أيضاً كالآتي :

خدمة طباعة البطاقة التقاعدية.

و خدمة طباعة وثيقة تعريف المعاش.

طباعة كافة الوثائق المقدمة من المؤسسة العامة لمستفيديها وعملائها.

تعريف بالمعاش ، وتعريف بالمعاش باللغة الانجليزية.

رقم الحساب البنكي مع تعريف بالمعاش.

كذلك تعريف بالتقاعد.

التعريف بالمعاش مع الحسميات.

ويستطيع المتعامل مع الجهاز الاستفادة من الخدمات في حال كان مسجلاً بالخدمات الإلكترونية للهيئة.

التسجيل في الخدمات الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية

أولاً تدخل على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية. ثانياً تقوم بتحديد نوع المستفيد من بين : ” مشترك – أو صاحب عمل – أو جهة علاجية ثالثاُ تقوم بالنقر على تسجيل. رابعاً تستكمل كافة البيانات التي تطلب منك. أخيراً تضغط علي تسجيل ليتم تسجيلك بنجاح.

ويمكنكم مراسلة خدمة العملاء من 8 صباحاً حتي 4 عصراً عن طريق :

رقم الهاتف : 966-11-8087777 8001189999

البريد الإلكتروني : [email protected]



طريقة استخدام الجهاز وفق دليل استخدام جهاز الخدمة الذاتية

للتعامل مع أجهزة الخدمة الذاتية التابعة لهيئة التأمينات نتبع الخطوات التالية :

الضغط علي شاشة اللمس ، ووضع رقم السجل المدني ، واختيار متابعة. سيصلك رمز تأكيد علي الجوال ، تضعه بالخانة المخصصة وتضغط متابعة. ستظهر لك الشاشة الرئيسية للخدمات ومنها تستطيع : اختيار اشتراكك بين : مستفيد – متقاعد – وكيل. تستطيع اختيار اي خدمة تحتاجها. التنقل بين الخدمات بزر التالي والسابق. ويمكنكم تسجيل خروج أيضاً.

ويكون التعامل علي هذه الأجهزة الذاتيه مباشرة من خلال الدليل الخاص بالتعليمات والخدمات ، باسم المستخدم في مؤسسة التأمين

طريقة طباعة بطاقة تقاعدية من جهاز الخدمة الذاتية

يستطيع المستخدم طباعة بطاقة تقاعدية باتباع الخطوات البسيطة التالية :

من الصفحة الرئيسية لواجهة المستخدم نختار خدمة ” طباعة البطاقة التقاعدية “. اتباع التعليمات والوقوف بشكل مستقيم والنظر في مواجهة الكاميرا. ستقوم الشاشة بالعد تنازلياً ” 5 – 4 – 3 – 1 ” لالتقاط الصورة. ستظهر بطاقتك التقاعدية علي الشاشة مرفق عليها الصورة الملتقطة ، ويمكن طباعتها بالضغط علي طباعة البطاقة أسفلها يساراً. يتاح تغيير الصورة بالضغط علي إعادة التقاط الصورة أسفل البطاقة يمين. ويمكن إلغاء العملية بالكامل بالضغط علي إلغاء العملية أعلي اليسار.

ويتميز استخدام اجهزة الخدمة الذاتية من الهيئة العامة للتأمينات بتوفير الوقت والمجهود ، والتكامل مع استخدام الخدمات الإلكترونية لانظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

كيفية طباعة وثيقة تعريفية من جهاز الخدمة الذاتية للتأمينات الاجتماعية

يمكن للمستخدم الحصول علي وثيقة تعريفية من جهاز الخدمة الذاتية ، والتعرف علي طريقة طباعة برنت التامينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية :

يتيح الجهاز طباعة مجموعة متنوعة من الوثائق التعريفية المتاحة علي الجهاز بالنقر علي إحداها. ستظهر لك الوثيقة التي قمت باختيارها وعليها بياناتك. تسطيع الطباعة بالضغط علي زر طباعة ، أو الإلغاء بالضغط علي إلغاء العملية.

كما يستطيع مستفيد التأمينات الاطلاع علي دليل استخدام الخدمة ، و طباعة برنت التامينات الاجتماعية من النت

دليل مواقع أجهزة الخدمة للتأمينات

يتوافر حتي الآن 34 موقع جهاز خدمة ذاتية من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ونتعرف عليها من الجدول التالي :

المدينة الموقع الرياض مبنى المؤسسة – المبنى الرئيسي​ الرياض مبنى المؤسسة – المبنى الرئيسي الرياض مبنى المؤسسة – الغرفة الخارجية​ الرياض العثيم مول – طريق خريص – بوابة (​3)​ الرياض العثيم مول – الربوة – بوابة رقم (2)​ الدمام العثيم مول بوابة (1) الدور الأرضي​ بريدة العثيم مول البوابة (4) الدور الأرضي ​ حائل لولو هايبر ماركت – الدور الثاني الأحساء العثيم مول – بوابة رقم ( 2 ) – الدور الأول المدينة المنورة المركز الشامل ( 1 ) مكة المكرمة ذي المجاز مول الزلفي الغرفة التجارية بالزلفي ​ محائل عسير الواحة مول – الدور الأرضي – البوابة الرئيسية ​ القريات مول القريات ​ النماص العسيري مول البوابة الرئيسية الدور الأرضي ​ الخبر سكني – الدور الأول – مقابل البنك العربي بجوار دار التمليك​ جازان مجموعة هاشم مول – بوابة (1) الدور الأرضي​​ حفر الباطن مكان مول – بوابة (2) – الدور الأرضي نجران ​مجمع (نجران مول) – بوابة (1) الدور الأرضي ​ ينبع المركز الشامل – بوابة (1) الدور الأرضي​ الرس الواحة مول – بوابة (1) الدور الأرضي ​ جدة رد سي مول – بوابة (4) – الدور الثاني ​ ​ عفيف جيان ماركت – بوابة (2) الدور الأرضي​ المجمعة مول المجمعة – بوابة (1) الدور الأرضي ​ القنفذة مجمع الخيالة – غرفه مستقله مقابل المول​​ تبوك مجمع السنابل التجاري – الدور الأرضي، بجوار مركز العثيم​ الخرج الحديثي مول – بوابة (1) الدور الأرضي​ القويعية القويعيه مول – بوابة (2) الدور الأرضي​ المخواة قلعة التخفيضات – بوابة (1) الدور الأرضي​ الطائف برج قلب الطائف – الدور الأرضي مقابل اكسترا​ حوطة بني تميم المكان مول – الدور الأرضي البوابة المقابلة للجوازات​ عرعر عرعر مول – بوابة (4) الدور الأرضي مقابل فرع الراجحي​ الباحة الغنيم مول – الدور الأرضي أبها ​عسير مول – الدور الثاني

بالاضافة للعديد من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن طريق استخدام جهاز الخدمة الذاتية في المملكة العربية السعودية و أنظمة التقاعد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.