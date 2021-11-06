خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر بنك الراجحي وأبشر

خطوات استرداد رصيد الجوازات يهتم به المواطنين والمقيمين بالمملكة بعد دفع رسوم أو مقابل الاستفادة من خدمات الجوازات المتاحة لهم فيبحث الكثير عن طرق استزاد الرصيد، فاصبح من الممكن استرداد رصيد الدفوعات من خلال بنك الراجحي أو الأهلي أو ابشر ويمكن أيضا الدفع من خلالهما، ويتم تحديد قيمة هذه المدفوعات من قبل الجهة الحكومية المختصة وفقاً للوائح والقوانين ويقوم بتسديدها عن طريق التوجه للجوازات وتكون مقابل استخراج أوراق رسمية كشهادات الميلاد وجوازات السفر والبطاقات القومية وغيرها كما أن تمثل خدمات الجوازات أهمية كبيرة حيث أنه لا غني عنها ويحتاج إليها الجميع داخل المملكة، غير ان ابشر يقدم الكثير من الخدمات الهامة ومنها تجديد جواز السفر عبر منصة ابشر دون النظر للمدة المتبقية واستلامه من البريد السعودي،

خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر بنك الراجحي

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي . الدخول على الملف الشخصي الخاص بك. سيقوم البنك بإرسال كلمة سر مؤقتة لك للتأكد من هويتك على الجوال. قم بإدخال رقم السر المؤقت والبيانات التي تطلب منك. قم بالضغط على خيار المدفوعات من القائمة. ثم اختيار المدفوعات الإلكترونية. قم بتحديد نوع الخدمة الحكومية التي استرداد مدفوعاتها. يتم إدخال باقي بياناتك الشخصية كرقم الهوية الخاص بك ورقم حسابك البنكي. ثم الضغط على استمرار. يتم التأكيد على البيانات ثم اضغط على تأكيد.

خطوات استرداد رصيد الجوازات عبر أبشر

الدخول إلى منصة ابشر الرسمية. الانتقال إلى قائمة ديوان الوزارة. الضغط على الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي. ثم اختيار خدمات إلكترونية متكاملة أفراد. يتم كتابة اسم المستخدم أورقم الهوية ثم كلمة المرور. كتابه الرمز المرئي ثم سجل الدخول. ظهور بيانات المدفوعات منها رصيد المركبات والجوازات والمكفولين ورصيد رخصة القيادة. يتم التأكد من الرصيد المتبقي. ويتم الضغط على طلب استرجاع رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية

الدخول إلى منصة ابشر الرسمية. ثم اختيار مباشر الافراد. كتابة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول بكتابه اسم المستخدم الخاص أو رقم الهوية الوطنية. ثم كتابه كلمة المرور ورمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له. ثم انقر على (تسجيل دخول). وفي حالة عدم وجود حساب مفعل على أبشر بالنقر على (تسجيل جديد).

استرداد رصيد الجوازات عبر الهاتف

بإمكانك استرداد الرصيد من خلال وزارة الداخلية عبر الاتصال الهاتفي على الرقم الخاص بخدمة العملاء والدعم الفني وهو 920020405 ويتاح لك وضع وعرض المشكلة على الصفحة الرئيسية للجوازات السعودية الموجودة على تويتر ومن ثم سيتم الرد عليها وحلها في أسرع وقت ممكن.

الاستعلام عن المدفوعات برقم الإقامة

الدخول الى منصة ابشر الإلكترونية. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك أن ننقر على خدمة “الاستعلام”. ثم إدخال رقم الإقامة وكتابة الرمز المرئي. النقر على “عرض”. ظهور جميع التفاصيل التي نريدها.

كما أن تقدم الجوازات الاستعلام عن رصيد المدفوعات برقم الهوية ورقم الإقامة 1442 أو مكتب العمل ويتم الاستعلام بطرق كثيرة قد أتاحتها المملكة لكل وافد أو مواطن لمعرفة رصيدهم المتبقي بعد دفع مقابل هذه الخدمات.