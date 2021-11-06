نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد ولا رسوم لكل الفئات رجال ونساء ومتقاعدين قطاع حكومي وخاص وتأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد ولا رسوم لكل الفئات بنك التسليف كم المبلغ الأمر الذي يعد من أهم الشؤون المالية التي يبحث عنها معظم المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وبما أن بنك التنمية بنك اجتماعي يقدم التمويلات المدعومة بدون إضافة نسب أرباح سنوية أو رسوم إدارية على القرض من هذه المنتجات، يشمل بها خصائص كثيرة تضم جميع الفئات رجال ونساء موظفي القطاع الحكومي والخاص ومتقاعدي تأمينات بالإضافة إلى ربات المنازل أيضاً، وذلك بتقديم قرض 60 الف ريال سعودي ميسر السداد حتى خمس سنوات بأقل قسط يناسب الدخل والظروف المالية للعميل، فالبنك لا يعمل على الربح بل بهدف المساعدة ورفع المستوى المعيشي ورفع الاقتصاد من ناحية أخرى، وذلك من خلال برامج التمويل الأخرى التي تشمل تمويل العمل الحر والأسر المنتجة.

قرض بدون فوائد ولا رسوم لكل الفئات بنك التنمية الاجتماعية

بسهولة وبدون متطلبات كثيرة يمكن التقديم على قرض بدون فوائد ولا رسوم لكل الفئات عبر الموقع الإلكتروني لبنك التسليف بوابة النفاذ الوطني، ولابد من استيفاء الشروط المحددة والتأكد من استحقاق العميل الحصول على تمويل ميسر للفئات الأشد احتياجا من محدودي الدخل الذين لا تتعدى رواتبهم 12.500 وذلك لإجمالي دخل الأسرة بالكامل.

شروط التقديم على قرض بدون فوائد ولا رسوم بنك التنمية

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

لا يتعدى الدخل الشهري للأسرة 12.500 ريال سعودي.

يشترط أن يكون المتقدم / المتقدمة الجنسية السعودية.

لا يتجاوز عمر العميل للمتقاعدين 70 سنة.

علماً بأن إذا زاد العمر عن 65 سنة يكون قيمة القرض 18 ألف ريال فقط.

يشترط تقديم كفيل لا يزيد عمره عن 55 عام.

في هذا الصدد يسأل البعض عن هل يوجد استثناءات في الحصول على قرض بدون كفيل بنك التنمية أم لا، الأمر الذي يكون متاح عبر التواصل مع خدمة عملاء بنك التسليف بالاتصال على الرقم المجاني 199099.

الأوراق المطلوبة لطلب قرض بدون فوائد بنك التنمية

يقوم العميل بتعبئة نموذج أو الاستمارة بالبيانات المطلوبة والأوراق الرسمية التي تشمل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، العنوان الوطني، ورقم الحساب المصرفي، ورقم الجوال المسجل في بوابة أبشر.